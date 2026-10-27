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Toprak Razgatlioglu operato: "Guardare le gare in TV è molto strano"

MotoGP
di Diana Tamantini
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Spalla operata e stagione MotoGP finita: Toprak Razgatlioglu non nasconde l'amarezza, ma è anche determinato a rimettersi quanto prima.
Toprak Razgatlioglu sotto i ferri, ora la spalla è sistemata. Sarà un recupero lungo, tanto che salterà questo finale di stagione MotoGP, una situazione che chiaramente ha lasciato amarezza al pilota Pramac Yamaha. È stato un 2026 molto complesso per il turco iridato Superbike, che ha fatto un passo importante dalle derivate di serie al Motomondiale, e con una M1 che purtroppo è di gran lunga la moto peggiore della classe regina... Ma vedremo l'anno prossimo col cambio da 1000 a 850, intanto Razgatlioglu dovrà solo pensare al recupero, per poi puntare ad un 2027 di ben altro stampo.

Il saluto di Toprak Razgatlioglu 

A volte possono accadere cose inaspettate. Sto attraversando un periodo difficile perché, per la prima volta nella mia carriera agonistica, ho dovuto concludere la stagione in anticipo. Guardare le gare in televisione è una sensazione molto strana. Mi sono sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla per poter tornare più forte e ho già iniziato ad allenarmi.
Spero di poter tornare in sella alla moto il prima possibile. Un grazie di cuore alla famiglia Yamaha, al mio team e ai medici. Vorrei anche ringraziare tutti voi che mi avete sostenuto e non mi avete lasciato solo con i vostri auguri.

Annata da incubo e tegola infortunio 

C'era chiaramente da aspettarsi che il cambio dalla Superbike alla MotoGP non sarebbe stata una passeggiata. Probabilmente non è stato il momento migliore e, ammettiamolo, non l'ha fatto con la moto migliore del lotto. È dura passare dall'essere sempre protagonista, con tre titoli mondiali in tasca, a veleggiare nelle zone basse della classifica... Guardando ai risultati nello specifico: non sono mai arrivati punti nelle gare Sprint, mentre nei GP il miglior piazzamento è l'11° posto del GP Ungheria, il migliore delle sette zone punti messe a referto in 17 weekend disputati. Fino alla lussazione della spalla destra avvenuta nel corso del fine settimana in Indonesia: Toprak Razgatlioglu se l'è rimessa a posto e ha voluto correre, per poi ritirarsi nella gara di domenica. Fine ingloriosa di una prima stagione MotoGP difficilissima, ora però ha tutto il tempo per preparare il riscatto per il 2027.

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Toprak Razgatlioglu

diDiana Tamantini

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