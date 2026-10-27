MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Vinales rompe il silenzio sui contratti: "Niente soldi se resti a casa"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
MotoGP: Maverick Vinales
Seguici su Google News
Maverick Vinales non è ancora al 100% della forma fisica. Soffre di problemi alla spalla e a Phillip Island ha dovuto fare i conti ancora con il dolore. Intanto tiene banco il suo futuro: sul tavolo c'è un'offerta della Ducati, nonostante Davide Tardozzi abbia smentito qualche settimana fa.

Vinales ancora dolorante

Il pilota spagnolo del team KTM Tech3 non si è ancora completamente ripreso dopo quel brutto infortunio rimediato l'anno scorso al Sachsenring. L'incidente avvenuto nelle qualifiche gli ha provocato una lussazione della spalla e una frattura del tubercolo maggiore, oltre a una lesione al tendine del sovraspinato. L'infortunio ha richiesto due interventi chirurgici: il primo per inserire una placca e il secondo, quasi un anno dopo, per rimuoverla.
Da allora sono trascorsi sette mesi, ma le condizioni di salute non sono ancora ottimali. Lo dimostrano i risultati: con soli 12 punti è il pilota ufficiale con in piazzamento più basso. In questa stagione MotoGP ha saltato un totale di sette weekend di gara. Una situazione in salita che l'ha lasciato fuori dai giochi di mercato, restando senza un contratto per il 2027. A Phillip Island ha dovuto abbandonare la Sprint dopo sette giri per via del dolore alla spalla. "Per me, guidare in quel modo non ha alcun senso", ha detto Vinales. "Sono il primo a non voler rimanere bloccato dietro, e sto attraversando un periodo davvero difficile in questo momento".

Niente gare, niente soldi

Maverick avrebbe potuto restare a casa per recuperare. Ma fa una confessione che fa luce sulle condizioni contrattuali dei piloti MotoGP. "Se resto a casa non vengo pagato". Lo prevede il suo contratto con KTM. "Accetti di saltare tre gare e dalla quarta in poi vengono detratti dei soldi". Queste clausole, inserite dal costruttore di Mattighofen, non sono un caso isolato. Cambiare questa pratica dovrebbe essere in cima all'agenda del sindacato dei piloti MotoGP, che a quanto pare si sta per formare...
Vinales Maverick

Ducati cerca un collaudatore

Per il prossimo anno Maverick Vinales non ha un contratto, ma potrebbe restare coinvolto nel Mondiale MotoGP. Ducati ha confermato di volerlo inserire nel suo progetto in veste di collaudatore, al fianco di Michele Pirro. A darne notizia è il direttore sportivo Mauro Grassilli a Sky Sport. "Apprezziamo molto Maverick. E non è un segreto che stiamo cercando un collaudatore da affiancare a Michele Pirro. Ne stiamo parlando, ma non c'è ancora nulla di concreto".
Fino ad alcuni giorni fa Davide Tardozzi aveva smentito la notizia, ma a Borgo Panigale forse ci hanno ripensato... O i tempi non erano ancora maturi per dichiararlo in pubblico. Difficile credere che il team manager non fosse a conoscenza dei piani dei vertici Ducati. Questo non significa che un accordo sia imminente, ma indica che il marchio emiliano sta seriamente valutando la possibilità di averlo ai box. "Devo valutare le opportunità per rimanere coinvolto in questo ambiente", ha sottolineato il pilota di Roses. "E vedere se potrò ritornare competitivo nei prossimi anni".

Leggi anche

Jorge Martin contro il tempo: un piano speciale per correre a SepangJorge Martin contro il tempo: un piano speciale per correre a Sepang
Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box DucatiInfortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Maverick Vinales

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: in Qatar si corre regolarmente?
MotoGP

GP del Qatar, il piano B non serve: se la F1 ci va, come può esimersi la MotoGP?

Jorge Martin
MotoGP

Jorge Martin contro il tempo: un piano speciale per correre a Sepang

Marc Marquez
MotoGP

Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati

Altre notizie

Messico

Formula 1: Quando corrono in Messico? Orari TV live e differite

Formula 1
MotoGP: in Qatar si corre regolarmente?

GP del Qatar, il piano B non serve: se la F1 ci va, come può esimersi la MotoGP?

MotoGP
Supercross Paris

Supercross di Parigi: svelato il tracciato per il debutto dei fratelli Coenen

Motocross
Jorge Martin

Jorge Martin contro il tempo: un piano speciale per correre a Sepang

MotoGP
Superbike: Nicolò Bulega stella ad Eicma 2026

EICMA 2026, Bulega ultimo ballo da pilota Superbike: quanti ricordi a Milano

Superbike

Articoli popolari

Novità: Honda, quali novità ad Eicma?

Honda verso EICMA 2026: arriva la nuova Africa Twin, ma la V3R 900 col compressore resta un punto interrogativo

Novità
Marc Marquez

Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati

MotoGP
guzzi

EICMA 2026, Moto Guzzi rompe con la tradizione: niente V2 per la nuova 500 d'ingresso

Novità
Jorge Martin

MotoGP col fiato sospeso: Aprilia attende il verdetto su Jorge Martin

MotoGP
MotoGP Australia: Pecco Bagnaia avrebbe voluto correre

Bagnaia rivela: «I piloti non sono stati consultati» sull'annullamento del GP d'Australia

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading