Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati

L'annullamento della gara MotoGP in Australia ha fatto perdere punti preziosi a Marc Marquez nella corsa al titolo mondiale. L'infortunio di Jorge Martin gioca sicuramente a favore del campione della Ducati, che può vantare un vantaggio di 10 punti in classifica. Se la gara si fosse disputata e il piota di Cervera avesse vinto, il suo vantaggio sarebbe stato di 35 punti...

La sportività della Ducati

In casa Ducati non vogliono parlare di occasione persa. Sia Davide Tardozzi che Gigi Dall'Igna hanno augurato una pronta guarigione al rivale dell'Aprilia, in lotta per il trono iridato. La mente ritorna al passato. Nel 2000, Carl Fogarty subì un grave incidente a Phillip Island che pose fine alla sua carriera. "Non voglio assolutamente che una cosa del genere accada di nuovo ai nostri piloti o a qualsiasi altro pilota", ha affermato Davide Tardozzi.

Con l'infortunio di 'Martinator' nella Sprint, la Casa di Noale ha subito una battuta d'arresto, che potrebbe potenzialmente decidere la lotta per il Mondiale MotoGP. D'altronde Jorge ha scritto una bella pagina di storia per Borgo Panigale, vincendo il campionato 2024. "Rimane nei nostri cuori e lo stimiamo moltissimo - ha aggiunto il team manager di Ducati -. È un eroe, perché se davvero porterà a termine la sua impresa il prossimo weekend, sarà un eroe assoluto e meriterà tutto il nostro rispetto".

Finale di campionato non scontato

Sull'asfalto asciutto di Phillip Island la RS-GP sembrava avere qualcosa in più della Desmosedici. "Non so se Marc avrebbe potuto batterlo alla fine della gara o no. Credo che sarebbe stata una gara testa a testa fino alla fine, ma sfortunatamente ha commesso quell'errore. Alla fine, però, Marc ha gestito la situazione e agito con intelligenza".

La sfida per il titolo iridato non è finita. Tardozzi respinge ogni ipotesi di vittoria 'facile', quando mancano ancora quattro Gran Premi. "Dieci punti non sono niente; ci sono ancora 148 punti in palio... Persino 50 punti non contano niente. Se ti ritiri o succede qualcosa di imprevisto, Bezzecchi è subito pronto a intervenire e resta un contendente al titolo". Pertanto, Marquez dovrà continuare a dare il massimo. "Mi aspetto che attacchi senza riserve", afferma l'esperto team manager.