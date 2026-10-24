Il Gran Premio del Qatar è confermato, anche se nel paddock la questione non è ancora chiusa. A Phillip Island il promoter MSeg ha incontrato le squadre e ha confermato ancora una volta l'appuntamento in programma dal 6 all'8 novembre. Il problema, però, si sposta sui piloti: se qualcuno decidesse di non presentarsi, a rispondere sarebbero i team.

Dopo i piloti, il confronto con le squadre

L'incontro tra organizzatori e team è arrivato dopo la riunione tra i piloti. Quel meeting era stato organizzato direttamente da loro, senza l'intervento della MotoGP, per parlare faccia a faccia della trasferta in Medio Oriente e chiedere garanzie.

La gara di Lusail, è stata ricollocata subito dopo Australia e Malesia per via della guerra tra Iran e Usa. Una situazione che ha messo il Qatar al centro dei pensieri di tutto il paddock, a poche settimane dalla trasferta. Gli stessi dubbi hanno agitato la F1, ma nell'altro paddock il potere dei piloti è ancora più basso di quanto non sia nella MotoGP. Se chi gestisce il business decide che in Qatar bisogna correre, si corre.

La catena del comando

Dal confronto di Phillip Island le squadre sono uscite con una rassicurazione. Gli organizzatori hanno dato garanzie e dal Qatar, nei giorni scorsi è arrivata conferma che sia la MotoGP che la successiva tappa del Mondiale F1 si correranno regolarmente. Non sono in ballo solo accordi milionari, ma anche l'immagine del Paese che grazie alle corse vuole far vedere al Mondo che tutto sta tornando alla normalità.

I team, sotto contratto con promoter del Mondiale, non possono sottrarsi, perchè incorrerebbero in penali. Quindi per non sbarcare a Doha i piloti recalcitranti dovrebbero mettersi direttamente contro le loro squadre, a loro volta titolari dei contratti con chi corre.