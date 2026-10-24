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Bambini gratis in minimoto: una bella idea alla festa di Castelnuovo val di Cecina

CDM Club
di Redazione
Castelnuovo val di Cecina: bimbi in minimoto
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Ogni occasione è buona per avvicinare i bambini alla moto, anche la festa del paese. Cosi domenica 25 ottobre a Castelnuovo val di Cecina, bellissima località dell'entroterra pisano, i più piccoli potranno provare gratuitamente minimoto e quad grazie all’iniziativa di Ottoracing Garage.
In occasione della Festa della Castagna, in programma domenica 25 ottobre 2026 a Castelnuovo di Val di Cecina, Ottoracing Garage metterà a disposizione le proprie minimoto e i quad per offrire ai bambini un’esperienza divertente e speciale su due e quattro ruote. L’iniziativa è rivolta ai piccoli dai 3 agli 8 anni, che potranno partecipare a prove gratuite della durata di 5-10 minuti, con possibilità di ripetere i turni

Chi ha avuto l'idea

Ottoracing Garage ha sede a Volterra, nella zona industriale di San Quirico, e si occupa di preparazione e revisione di sospensioni e motori, oltre alla vendita di veicoli Piaggio.
«Daremo la possibilità ai più piccoli di provare minimoto e quad pensati per i bambini dai 3 agli 8 anni», spiega Mattia Calonaci, titolare di Ottoracing Garage.
Riccardo Monnecchi, componente della Pro Loco di Castelnuovo di Val di Cecina, ha voluto ringraziare anticipatamente l’amico Mattia Calonaci per la disponibilità e la collaborazione.
«Il mio impegno nella Pro Loco nasce dalla volontà di valorizzare il territorio e organizzare eventi che permettano alle persone di socializzare e stare insieme. Sono convinto che i bambini siano alla base della comunità: in ogni nostra iniziativa cerchiamo sempre di inserire attività dedicate ai più piccoli. L’opportunità offerta da Ottoracing era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Sono sicuro che i bambini si divertiranno moltissimo».
Un’occasione in più per arricchire la Festa della Castagna con un’attività dedicata ai più piccoli, all’insegna del divertimento, della condivisione e della passione per la moto, coinvolgendo le famiglie e contribuendo a rendere la manifestazione ancora più accogliente e partecipata.
Luca Antonelli

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