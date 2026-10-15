Il motorsport presenta i numeri in Assolombarda e guarda all’Africa

Da nicchia delle nicchie legata per lo più alla passione, a business planetario e anche un po’ senza cuore. Il mondo è cambiato, il vecchio paternalismo anglo-americano non esiste più e allora per continuare a correre occorre entrare in una nuova dimensione.

I primi a capirlo sono stati i dirigenti torinesi di Anfia, associazione che rappresenta le 5.451 imprese del comparto automotive, di queste 53 appartenenti al motorsport

Un business da 160 miliardi

A Milano, nella prestigiosa sede di Assolombarda si sono riunite le aziende più importanti di componenti quali: batterie, software, pneumatici, cuscinetti a sfera, ammortizzatori, freni, trasmissioni, apparecchiature mediche per la pista, ruote, tute ignifughe e tanto altro per partecipare alla presentazione di una ricerca che Anfia ha commissionato allo Studio Ambrosetti sui i numeri, i confini e i limiti di questo business, anche in Italia e discutere del futuro.

Lo scenario globale delle competizioni vale 160 Mld di euro di produzione lorda annua dell’ecosistema globale, mentre sono1,5 milioni i posti di lavoro retribuiti garantiti a livello mondiale.

La realtà italiana

Anfia ha chiesto ad Ambrosetti uno studio dedicato alla realtà nazionale perché l’industria del Motorsport rappresenta in Italia un ecosistema economico, ingegneristico e tecnologico ad altissimo valore aggiunto che però nessuno ha mai esplorato, considerandolo un affare per appassionati e poco più. Per questo manca attualmente una mappatura organica e quantitativa specifica del comparto racing delle 2 e 4 ruote. La filiera del motorsport italiano, secondo le stime, ha un fatturato annuale di circa 2 miliardi di euro e conta tra i 7.000 e gli 8.000 addetti. La filiera è costituita in prevalenza da imprese medio-piccole, di origine familiare. Lo studio è di fondamentale importanza strategica per comprovare il peso del settore dinanzi alle istituzioni politiche nazionali edeuropee e servira’ a definire linee d’azione concrete per mantenere la leadership industriale italiana e attrarre investimenti esteri in un’epoca di profonda transizione tecnologica e geopolitica .

L’intervento di Domenicali