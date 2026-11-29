Aveva creduto di poter chiudere con una vittoria, poi ha dovuto a rendersi, ma Marquez può ritirarsi sereno. Martedì farà l'ultimo test?

Quella di oggi a Valencia è stata l'ultima gara in MotoGP per Marc Marquez , che ci teneva a concludere in bellezza la sua lunga carriera. Dopo una super partenza che lo aveva portato in prima posizione, ha incassato il sorpasso di Raul Fernandez e ha poi visto andare in fuga il connazionale. Finita così? Neanche per idea, il dieci volte campione del mondo ha iniziato a recuperare e si è portato a circa un secondo dal leader della corsa, salvo poi dover mollare a causa di una gomma posteriore che gli ha presentato il conto. Nel finale ha dovuto anche prestare attenzione al recupero di Pedro Acosta, arrivato dietro di lui di solo 218 millesimi.

Chiudere con una vittoria sarebbe stato qualcosa di ancora più bello, ma Marquez ha già fatto la sua storia e quella del Motomondiale, è una leggenda del motociclismo. Non è ancora escluso che possa salire sulla Desmosedici 850 nel test di martedì, deciderà Ducati, anche in base a quella che sarà l'evoluzione delle trattative per l'arrivo di un pilota che lo dovrà sostituire nel 2027.

MotoGP Valencia: la gioia di Marquez dopo l'ultima gara

Il dieci volte campione del mondo si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP, prova belle emozioni dopo la sua ultima gara: "Sono molto felice e rilassato. È stato un weekend incredibile, con tante emozioni, me lo sono goduto al massimo. Ho concluso l'ultima gara con il mio stile, stile Marquez, dando tutto fino alla fine. Ho provato a riprendere Raul per cercare di vincere, non ci sono riuscito, ma sono comunque contento di essere salito sul podio".

MotoGP Valencia: Marquez style nell'ultima gara

Parlando della scelta di ritirarsi dalle corse, Marquez ha ribadito i motivi che lo hanno portato a comunicare che quella a Valencia sarebbe stata la sua ultima corsa: "Sono molto felice della mia decisione, ci sono tante cose al limite che non potevo continuare ad accettare. Soprattutto, avevo paura che se la testa avesse toccato di nuovo terra sarebbe tornata la diplopia. Sono stato cinque mesi così a fine 2011, un'operazione mi ha salvato e ho potuto continuare la mia carriera sportiva. Ho iniziato a sentire la paura di cadere e questa è la ragione per la quale ho iniziato a cadere meno. Fino a Le Mans non la sentivo, poi lì sono caduto e ho avuto di nuovo la doppia visione per dodici ore. Subito dopo c'è stato l'incidente di mio fratello. Quelle due settimane mi hanno colpito troppo forte. Sono tornato provando a essere professionista e a riportare Ducati al top".

Marc è grato al mondo MotoGP, ha dato tanto e ricevuto tanto: "Ho imparato molto da questo sport, sono cresciuto tanto. Il Marc pilota finisce, ma il Marc persona continua e questo rimane nel cuore".

Interpellato sulla possibilità di effettuare l'ultimo test con la Ducati nella giornata di martedì, lo spagnolo ha confermato di essere disponibile: "Non lo so ancora, io sono a disposizione di Ducati. Decidono loro. Io, se devo lavorare, lavoro". In ogni caso, buona vita Marc!