Aprilia in trionfo, con Fernandez e con il suo primo mondiale costruttori: Marquez dà tutto nella sua ultima gara in MotoGP, però manca l'addio con vittoria. Bez batte Martin.

Il campionato MotoGP 2026 termina con la vittoria di Raul Fernandez nella gara del Gran Premio di Valencia. Prestazione straordinaria del pilota del team Trackhouse. Podio completato da Marc Marquez su Ducati e Pedro Acosta su KTM, che avrebbero dovuto essere compagni di squadra nel 2027, ma che non lo saranno dopo la decisione clamorosa del dieci volte campione del mondo di ritirarsi.

Aprilia conquista il suo primo titolo costruttori da quando è presente in MotoGP. Dopo il titolo team, un'altra soddisfazione per la casa di Noale. Ducati regnava tra i costruttori dal 2020, perde il trono nell'ultimo anno con i prototipi con motori da 1000cc. Da martedì con il test al Ricardo Tormo si aprirà l'era dei motori 850 e delle gomme Pirelli, le più grandi novità del mondiale 2027.

Fernandez super, Marquez ci ha provato

Dopo aver superato Bezzecchi alla fine del primo giro e Marquez alla fine del secondo, Fernandez ha imposto il suo ritmo ed è andato in fuga guadagnando decimi giro dopo giro. Portato il vantaggio sugli inseguitori a oltre 2 secondi, ha gestito cercando di non commettere errori. C'è stato un momento in cui sembrava rischiare di perdere la vittoria, dato che Marquez si è avvicinato tanto per cercare di vincere la sua ultima corsa prima del ritiro, però poi il madrileno ha risposto e ha conquistato una bellissima vittoria. Lo stesso Marc, alle prese con un calo della gomma, nel finale si è ritrovato Acosta vicinissimo e per poco ha avuto la meglio sul traguardo. El Tiburon sul podio all'ultima con la KTM rappresenta una bella chiusura della sua esperienza con la casa di Mattighofen.

Bezzecchi giù dal podio, ma 2° nel Mondiale

Bezzecchi era rimasto dietro a Marquez per quasi tutta la gara, sembrava in attesa di poter attaccare il rivale Ducati, invece ha avuto un crollo e ha incassato il sorpasso di Acosta. Niente podio nell'ultima gara MotoGP del 2026, poi il pilota riminese raggiunge comunque l'obiettivo di mantenere il secondo posto nella classifica generale. Il suo compagno di squadra Martin non è andato oltre il quinto posto oggi a Valencia, precedendo un'altra Aprilia, quella Trackhouse di Ai Ogura, futuro pilota Yamaha.

Bastianini non si ripete, Mir da applausi

Bastianini era riuscito ad agguantare il terzo posto nella sprint race , ma nella gara lunga non è riuscito a lottare di nuovo per le prime posizioni. Il pilota del team KTM Tech3 ha chiuso in ottava posizione, dietro alla Ducati di Fermin Aldeguer del team Gresini e davanti a quella di Fabio Di Giannantonio del team VR46. Top 10 completata da Joan Mir, al rientro dopo alcuni problemi di salute e migliore pilota Honda.

Mondiale MotoGP 2026: le classifiche piloti e costruttori definitive

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Marc Marquez 459 punti Marco Bezzecchi 419 punti Jorge Martin 416 Pedro Acosta 334 Ai Ogura 325 Fabio Di Giannantonio 310 Raul Fernandez 308 Alex Marquez 208 Pecco Bagnaia 173 Enea Bastianini 167 Fermin Aldeguer 148 Brad Binder 129 Luca Marini 125 Fabio Quartararo 87 Diogo Moreira 82 Franco Morbidelli 71 Johann Zarco 66 Joan Mir 39 Jack Miller 34 Alex Rins 31 Iker Lecuona 25 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 17 Pol Espargaro 11 Augusto Fernandez 6 Somkiat Chantra 3 Takaaki Nakagami 3 Jake Dixon 2

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP