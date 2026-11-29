MotoGP Warm Up Valencia: Marquez brilla nella livrea speciale Ducati, classifica e orari del GPMotoGP
Scatta l'ultima domenica di GP, Marc Marquez comincia al comando del warm up. La classifica completa e tutti gli orari delle gare a Valencia.
Dieci minuti di warm up chiusi al comando da Marc Marquez, subito in pista con una livrea speciale preparata da Ducati per salutare il suo campione dell'ultimo biennio. Assente proprio il fratello Alex Marquez, in ospedale per un broncospasmo e fuori da quest'ultimo GP con Gresini Ducati prima della nuova sfida KTM. Ecco intanto la classifica e gli orari del GP Valencia.
MotoGP Warm Up Valencia
È il giorno degli addii, tutti nei rispettivi box hanno qualcosa per omaggiare quest'ultimo Gran Premio con la griglia MotoGP come abbiamo visto in questo 2026. Ducati aveva svelato giovedì la livrea speciale anche per salutare Pecco Bagnaia, ma purtroppo non abbiamo potuto vederla in pista... Altri esempi, nel box di Jack Miller c'è addirittura la carena di quella livrea speciale che non ha potuto usare in Australia, assieme ad un casco dedicato. Vari altri piloti hanno il casco speciale con tutta la squadra come Fabio Di Giannantonio, ma citiamo anche un cartonato con tutte le firme della squadra nel box, nel caso di Pedro Acosta. Un ultimo Gran Premio commovente prima della rivoluzione 2027, che inizierà già con i test di martedì. Nel frattempo Marc Marquez scatta al meglio, miglior tempo del warm up sulla Aprilia di Raul Fernandez e sulla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.
Gli orari dell'ultimo GP 2026
Diretta in abbonamento
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri
Differita in TV
14:00 Moto3 Gara – 20 giri
15:15 Moto2 Gara – 22 giri
17:00 MotoGP Gara – 27 giri
14:00 Moto3 Gara – 20 giri
15:15 Moto2 Gara – 22 giri
17:00 MotoGP Gara – 27 giri
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