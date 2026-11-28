Il romagnolo è stato protagonista di una grande prestazione nella Sprint a Valencia, ci tiene a congedarsi dal suo attuale team nel modo migliore prima di salire sull'Aprilia: riuscirà a ripetersi nella gara lunga?

Il biennio in sella alla KTM RC16 non è stato facile per Enea Bastianini , che non ha ottenuto i risultati che sperava quando ha preferito il team Tech3 a quello Aprilia. Ma è tardi per i rimpianti, bisogna solo guardare avanti e cercare di concludere nella maniera più positiva possibile questa esperienza prima di voltare pagina. Il riminese ci sta riuscendo. Qualificatosi settimo, dopo essere riuscito a passare dalla Q1 alla Q2, ha conquistato un ottimo terzo posto nella sprint race MotoGP a Valencia . Si tratta del suo secondo podio ottenuto di sabato nel 2026, il terzo in assoluto alla guida della moto austriaca: il primo era stato quello a Brno nel 2025. Salire sul podio anche nella gara lunga sarà difficile, però il potenziale per chiudere nelle prime cinque-sei posizioni sembra averlo: non sarebbe un brutto modo di terminare il capitolo KTM Tech3 prima di aprire quello Aprilia Trackhouse.

MotoGP Valencia: la gioia di Bastianini dopo la sprint race

MotoGP Valencia: Bastianini sarà da podio anche nella gara lunga?

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il campione del mondo Moto2 2020 ricorda che aveva promesso al box KTM Tech3 che sarebbe riuscito a salire sul podio prima della fine dell'avventura insieme: "L'avevo promesso al team. Dopo il GP del Giappone gli avevo detto che in qualche modo ce l'avrei fatta. Sinceramente, sono arrivato a Valencia senza esserne più troppo convinto, perché c'è una pista nella quale ho sempre faticato in passato. Infatti, il mio miglior risultato in MotoGP era stato un ottavo posto. Invece, oggi è arrivato un podio. Vero che Marquez ha dovuto scontare una penalità, bizzarra possiamo dire, però avrei fatto di tutto per essere lì".

A Bastianini viene chiesto scherzosamente se la promessa riguardasse la sprint race o la gara lunga. Questa la sua risposta, ovviamente col sorriso: "Non ci allarghiamo... Quando sono rientrato al parco chiuso ho detto subito al team 'Non so se questo vale', vediamo domenica dai...".

Enea arriverà carico nel box Trackhouse

Bastianini è molto motivato a finire in maniera positiva l'ultimo GP a Valencia, sicuro che ciò gli potrà dare un vantaggio anche quando muoverà i primi passi con il team Trackhouse: "Sicuramente farà comodo chiudere in questa maniera. Devo dire che da metà stagione abbiamo fatto uno step importante. Mi era mancata un po' la qualifica, finalmente l'ho un po' recuperata. Ringrazio tutto il team per il grandissimo lavoro svolto. Non è facile né per me né per la squadra, perché abbiamo sofferto in un circuito come Valencia. Martedì inizierà una nuova avventura, ci penserò da lunedì".

Non vuole pensare troppo al momento in cui salirà sull'Aprilia, ora il pilota romagnolo è focalizzato sulla gara finale con i colori KTM Tech3, sperando di avere un epilogo soddisfacente: "È bello aver trovato la quadra in qualcosa che sembrava quasi impossibile. A inizio anno non dico che fossi avvilito, però facevo fatica a realizzare quello che stava accadendo. Poi man mano abbiamo fatto un bel lavoro assieme al team, ci siamo capiti".