Non potrà disputare l'ultimo GP con la Desmosedici, ma il piemontese è a Valencia a vivere comunque le ultime emozioni da ducatista: poi volterà pagina con Aprilia, sperando di tornare vincente.

L'avventura con il team factory Ducati non si concluderà come Francesco Bagnaia aveva sperato. Non solo perché il 2026 è stato un anno complessivamente negativo, ma perché un lieve ematoma alla testa non gli permetterà di correre il Gram Premio di Valencia, atto finale del campionato MotoGP. Il piede destro infortunato in Qatar è in buone condizioni, però il pilota non ha ricevuto il via libera per correre. Al momento, è incerta anche la sua partecipazione al test di martedì prossimo: il debutto con il team factory Aprilia potrebbe slittare al 2027.

Bagnaia commosso per l'addio a Ducati

Pur non potendo correre, Pecco si è presentato a Valencia per stare assieme al team Ducati per l'ultima volta. Nella conferenza stampa sostenuta presso il circuito Ricardo Tormo non sono mancate delle lacrime, così come nel video diffuso da Ducati. Emozioni forte quelle provate da lui e da tutti gli uomini in rosso. Anche Gigi Dall'Igna si è lasciato andare alla commozione.

Nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi due anni, non si può cancellare la storia fatta assieme. Bagnaia ha vinto due titoli mondiali MotoGP (2022-2023), riportando la casa di Borgo Panigale a trionfare a distanza di ben quindici anni: l'ultimo e unico titolo piloti era stato conquistato dal leggendario Casey Stoner nel 2007.

Aprilia pronta ad accoglierlo

In attesa di capire se Bagnaia potrà esordire con l'Aprilia nel test di martedì prossimo a Valencia, il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini ha già le idee chiare su cosa fare con lui per rilanciarlo: "Dobbiamo raggiungere quello che abbiamo raggiunto con Bezzecchi e Ogura. Per quanto riguarda Marco - ha detto a Speedweek - all'inizio della nostra avventura insieme dissi a Massimo Rivola che dovevamo restituirgli fiducia dopo un anno particolarmente difficile per lui, il 2024. E, a giudicare da come è andato nel 2025, ci siamo riusciti. All'inizio di quest'anno ho detto a Massimo che il nostro compito era quello di riportare Ogura al posto che gli spetta. Credo che ci siamo riusciti. Ora abbiamo un terzo obiettivo: far tornare Pecco il Pecco che tutti conosciamo".

Sterlacchini sa benissimo quanto sia fondamentale lavorare sulla testa dei piloti, lo ha già fatto con Bezzecchi e Ogura, quindi è pronto per lavorare anche con Bagnaia appena lo avrà nel box: "Devi creare le condizioni affinché il talento del pilota possa esprimersi senza troppe limitazioni, inibizioni o paure, che a volte non sono altro che ruminazioni mentali. Spesso, è proprio questo che frena un pilota. Quando la pressione per ottenere risultati aumenta, mille pensieri ti attraversano la mente, interiormente tutto accade molto più velocemente. Devi assicurarti che i pensieri negativi non ti consumino. Dovremo parlargli molto francamente e definire un piano d'azione, proprio come abbiamo fatto con Ogura e Marco. Useremo la stessa strategia, sperando che funzioni". In casa Aprilia c'è fiducia di poter riportare Pecco al top.