"Me ne vado con il cuore colmo di gioia": il commovente saluto di Sergio Garcia al mondo delle corse.

Sergio Garcia si ritira dalle corse e senza poter nemmeno disputare un ultimo GP in La voce era già uscita, ora c'è la conferma ufficiale:si ritira dalle corse e senza poter nemmeno disputare un ultimo GP in Moto2 . È lo stesso pilota a dirlo apertamente alla vigilia dell'inizio del GP di Valencia , l'ultimo della stagione 2026 ma non l'ultimo della sua carriera (al suo posto ci sarà ancora Matteo Ferrari). Il 23enne di Burriana, nella Comunità Valenciana, è incappato nello scorso GP in Australia in un infortunio ad una spalla e da allora è fermo: un ennesimo guaio fisico che l'ha portato a riflettere ed a prendere la decisione di appendere il casco al chiodo. Un altro interessante talento spagnolo, addirittura associato ad un possibile salto MotoGP con Pramac qualche anno fa, che purtroppo spesso e volentieri ha dovuto fare i conti con pesanti situazioni sul lato fisico. C'è poi lo stop provvisorio nel 2025 dopo la fine prematura della collaborazione con MSi Racing , ripartirà a fine anno come sostituto con Intact GP e quest'anno a tempo pieno con Italjet Gresini, fino a questo finale amaro.

Il saluto di Sergio Garcia

Non è mai facile dire addio a qualcosa che ha rappresentato una parte così importante della propria vita. Un infortunio alla spalla mi ha costretto a fermarmi prima del previsto, impedendomi di concludere la stagione e di salutare tutti voi a Valencia, cosa che avrei tanto voluto fare. Dopo aver riflettuto a lungo e aver considerato tutto ciò che ho vissuto, ho preso la decisione di porre fine alla mia carriera sportiva.

Sono stati anni di sogni, sacrifici, gioie, momenti difficili e, soprattutto, di immenso apprendimento. Mi sento fortunato ad aver vissuto tutto ciò che questo sport mi ha dato e ad aver condiviso questo percorso con così tante persone straordinarie. Grazie alla mia famiglia, al mio team, ai miei sponsor e a tutti coloro che mi sono stati accanto, incoraggiandomi e credendo in me in ogni momento. E grazie ai tifosi per il vostro supporto incondizionato, che è sempre stato una parte molto speciale di questo viaggio.

Oggi si chiude un capitolo, ma se ne apre un altro con lo stesso entusiasmo per scoprire cosa mi riserva il futuro. Me ne vado con il cuore colmo di gioia e la soddisfazione di aver realizzato il mio sogno. Grazie mille. A presto.

La carriera

Inizia da piccolo, crescendo dal 2016 nell'orbita della Estrella Galicia Junior Academy e vince un paio di titoli nazionali, per poi passare all'allora FIM CEV, perdendo il titolo nella categoria Moto3 nel 2018 per un infortunio. Nel 2019 arriva il salto nel Mondiale Moto3 con la Honda di Estrella Galicia 0,0, un anno d'esordio difficile concluso però con un podio ed una vittoria a Valencia, il GP "più di casa" per lui. Nel 2021 passa a GASGAS Aspar Team, ottenendo il 3° posto nella generale grazie a tre successi, questo nonostante un paio di assenze per un problema ad un rene rimediato nel GP di Austin. L'anno dopo vive la sua stagione mondiale migliore, rendendosi protagonista del testa a testa per il titolo contro il compagno di squadra Izan Guevara, infine campione con lui 2°. Nel 2023 ecco il passaggio in Moto2, vivendo l'ultima stagione di Pons Racing prima del ritiro della storica squadra guidata da Sito Pons.

Da KALEX a Boscoscuro, nel 2024 corre con l'esordiente MSi Racing, ma ecco che un nuovo infortunio, stavolta ad una spalla ad Aragon, segna il suo campionato e lo fa scivolare infine fuori dal podio iridato. Il 2025 parte subito malissimo: una lesione nei test invernali lo tiene fermo per i primi tre GP, il ritorno dura solo 5 GP prima della fine della collaborazione con la squadra iberica. Tornerà poi per qualche sostituzione con la KALEX di Intact GP per Senna Agius fermo per lesione, a referto anche il debutto nel Mondiale Superbike con Honda HRC per Iker Lecuona infortunato, raccogliendo anche qualche punto. La ripartenza quest'anno con Italjet Gresini è difficile: va a punti solo due volte, in Australia ecco l'infortunio che l'ha tenuto fermo in tutto questo finale di stagione. Una parabola amara per il #3, che lascia però guardando il lato positivo: il sogno realizzato di correre in un Mondiale.