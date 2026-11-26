Il Motocross delle Nazioni è la Coppa del Mondo del motocross. Ogni anno, i Paesi schierano i loro migliori piloti per competere in quello che è probabilmente uno degli eventi sportivi più suggestivi al mondo.

L’edizione di quest’anno, ospitata nello splendido Circuit Raymond Demy di Ernée, in Francia, ha attirato oltre 105.000 spettatori nel corso del fine settimana. Il circuito è conosciuto in tutto il mondo per ospitare una delle più grandi folle del motorsport, ma niente può prepararti davvero a viverla di persona.

Sulle colline sventolano bandiere di ogni Paese immaginabile: Giappone, Stati Uniti, Italia, Spagna, Norvegia, Ucraina, Brasile, Sudafrica: sono tutti qui, in gran numero, a fare il tifo per i propri piloti, che lottino per il primo o per il ventunesimo posto. In ogni caso, nell’aria risuonano trombe da stadio, acclamazioni e cori d’orgoglio accompagnati dalla birra.

I migliori piloti del mondo si ritrovano qui per contendersi il puro prestigio: non è una gara come le altre, incentrata sui marchi di moto o sul denaro, ma una questione di orgoglio nazionale. Inoltre, è l’unico appuntamento dell’anno in cui i migliori piloti del campionato MXGP e della serie AMA si sfidano direttamente.

Oltre la gara: una nuova prospettiva sul motocross

Durante la nostra permanenza a Ernée, abbiamo intervistato Paula Kibare. Essendo lei stessa una BMX rider di livello mondiale, sa bene cosa significhi affrontare competizioni ad alta pressione; inoltre, per ovvie ragioni, le due discipline sono strettamente legate. La ventenne di Riga non è nuova nemmeno al paddock del motocross: è la compagna del pilota MX2 e campione EMX125 Noel Zanocz, e conosce quindi tutto ciò che accade dietro le quinte di una grande gara come questa.

Insieme abbiamo parlato della grandiosità dell’evento, delle differenze tra l’MXoN e una normale tappa dell’MXGP, della crescente presenza della Lettonia nell’MXGP e di come rendere il motocross più attraente per le ragazze che desiderano praticarlo.

Nel complesso, è un’intervista che coglie davvero lo spirito di un evento senza eguali nel mondo del motorsport. Paula è tutt’altro che una semplice «fan» e rappresenta una nuova generazione di appassionati, sempre più visibile in diverse tappe dell’MXGP di quest’anno. Il motocross conquista un pubblico più giovane, attratto dallo stile, dalla libertà e dall’atmosfera di festa dell’MXGP, in contrasto con molte altre discipline motoristiche, più orientate al mondo aziendale.

La prossima edizione del Motocross delle Nazioni si svolgerà sull’iconico circuito di Assen, nei Paesi Bassi, dall’8 al 10 ottobre 2027.