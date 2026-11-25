Dani Holgado ha già in testa il 2027 e il suo primo riferimento in MotoGP ha un nome preciso: Marc Marquez. Il pilota del CFMOTO Aspar Team debutterà nella classe regina con il BK8 Gresini Racing, al fianco di Joan Mir, e in un'intervista esclusiva concessa a Motosan prima del GP del Portogallo ha spiegato che studiare il lavoro del fuoriclasse spagnolo sarà una delle chiavi del suo apprendistato. Prima però c'è da chiudere una stagione di Moto2 vissuta tra alti e bassi.

La lezione di Marquez

Il salto arriva in un momento di rivoluzione per il campionato: nel 2027 debutteranno le nuove moto da 850 cc, cambieranno le regole aerodinamiche e arriveranno le gomme Pirelli. Uno scenario nuovo per tutti, anche per i veterani, nel quale il ragazzo di San Vicente del Raspeig conta di sfruttare l'esperienza già accumulata con questi pneumatici. E soprattutto di rubare il mestiere ai migliori, a partire da Marc Marquez , senza dimenticare Pedro Acosta e il futuro compagno di box Joan Mir. Il concetto, nelle parole di Holgado, è semplice: vedere e analizzare i dati di Marquez può aiutarlo molto.

Una stagione di Moto2 a due facce

Il secondo anno nella classe intermedia non è stato una passeggiata. Holgado ha attraversato una fase centrale complicata, in cui faticava a trovare le sensazioni giuste, prima di rialzare la testa nella seconda parte del campionato. "È stato un anno un po' difficile sotto molti aspetti, perché a metà stagione abbiamo avuto alcuni alti e bassi e difficoltà", ha ammesso. "Nonostante ciò, abbiamo sempre cercato di ottenere il massimo da ogni situazione. Nei momenti in cui non mi sentivo bene o non avevo velocità, ho cercato di ottenere il miglior risultato possibile: quinti, sesti, settimi… C'è stato un po' di tutto".

Il finale di stagione gli ha restituito fiducia. In Malesia sono arrivati pole e secondo posto, poi in Qatar è tornato alla vittoria dopo un lungo digiuno che durava dal Brasile. "Abbiamo ottenuto risultati importanti, come il secondo posto e la pole in Malesia, oltre alla vittoria in Qatar, che mi ha fatto molto piacere perché non vincevo da tanto tempo, dal Brasile", ha raccontato. Alla vigilia di Portimao Holgado contava 215 punti e due successi, numeri che lo tenevano tra i primi quattro della classifica generale.

L'ultimo ballo con Aspar

Prima di trasferirsi nel box Gresini, lo spagnolo vuole godersi fino in fondo gli ultimi appuntamenti con la squadra che lo ha fatto crescere. Holgado considera la struttura Aspar fondamentale nel suo percorso sportivo e non intende chiudere il capitolo senza dare il massimo. In MotoGP l'obiettivo dichiarato sarà imparare e crescere, approfittando dell'occasione di confrontarsi con alcuni dei piloti più forti al mondo. Con regolamento, moto e gomme tutti da scoprire, partire con le idee chiare e con i dati giusti da studiare potrebbe fare la differenza.