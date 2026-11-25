Gigi Dall'Igna non è uno che si lascia andare facilmente, ma il decimo titolo mondiale di Marc Marquez gli ha strappato parole che vanno oltre la classica celebrazione. Il direttore generale di Ducati Corse è stato colui che più di ogni altro in Ducati ha voluto a tutti i costi favorire la rinascita sportiva del fuoriclasse spagnolo.

Il primo passo, nel 2024, è stato metterlo in sella alla D16 affidata al team Gresini. Il secondo: portarlo nel team ufficiale a fianco di Pecco Bagnaia, cioè il pilota che con la Rossa aveva vinto il Mondiale per due anni di fila, il 2022-23. Allora si levarono forti voci di dissenso. Che bisogno aveva la Ducati di prendere Marquez, quando già c'era? E perchè era stato fatto andare via Jorge Martin, iridato '24, che aspirava inutilmente alla promozione nel team interno?

Domande che già allora avevano una risposta, ma poi ha chiarito il concetto la pista, in maniera rumorosa. Nel 2025, quando Marc Marquez ha dominato la scena in lungo e in largo, festeggiando il Mondiale con larghissimo anticipo. La seconda volta quest'anno: l'infortunio di Le Mans, la doppia operazione e lo sprofondo in classifica non sono bastati a fermare il talento cristallino di MM93. E, ovviamente, Gigi Dall'Igna adesso può orgogliosamente passare all'incasso di averlo voluto a tutti i costi: "quest'anno si è capito ancora meglio il perché".

Un titolo nel centenario

Il Mondiale conquistato da Marquez in Portogallo vale per Ducati il quinto titolo piloti consecutivo, arrivato proprio nell'anno dei cento anni della casa di Borgo Panigale. Una coincidenza che Dall'Igna ha voluto mettere in cima al suo messaggio, con toni quasi lirici: "Gridiamolo al mondo... Campioni!!! A seguire, immediatamente, un retrogusto ricco e intenso, da assaporare come un buon calice di vino dalle mille sfumature. Una gioia pura, immensa, in qualche modo diversa, quasi fosse la prima volta". E ancora: "Ducati scrive un'altra pagina di storia della MotoGP e farlo nell'anno del nostro centenario mi riempie di immenso orgoglio per essere parte di questa grande famiglia".

Avversari all'altezza

Il passaggio più interessante riguarda la natura di questo successo. Negli anni scorsi la Desmosedici aveva spesso fatto la differenza da sola, stavolta no. "Il trionfo di quest'anno assume però un significato particolare, perché mette in risalto punti di forza che vanno ben oltre la superiorità tecnica dimostrata nelle stagioni precedenti", ha scritto Dall'Igna. Il manager veneto ha riconosciuto apertamente il valore della concorrenza, con cui Ducati si è scambiata giri veloci e vittorie: "A loro vanno i miei più sinceri complimenti per aver alzato così tanto l'asticella". Un'ammissione non scontata da parte di chi ha costruito la moto di riferimento della MotoGP moderna.

La rivendicazione di Gigi