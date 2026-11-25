Il pilota giapponese viene da anni complicati nel Motomondiale e vuole rilanciare la sua carriera: approdare nel WorldSSP potrebbe essere la mossa giusta, già fatta da altri suoi colleghi.

Ayumu Sasaki ha definito il suo futuro: nel 2027 correrà con il Renegade Triumph Factory Racing Team nel Mondiale Supersport . Affiancherà Tom Booth-Amos, reduce da tre stagioni positive con il team PTR. Il 26enne giapponese avrà tanto da imparare nella nuova categoria, ma aveva bisogno di un cambiamento e spera di aver fatto la scelta giusta.

Sasaki: bene in Moto3, male in Moto2

Negli ultimi tre anni il pilota nato a Yokosuka ha corso nel Mondiale Moto2, però non è riuscito a conquistare risultati importati e la mancata conferma nella categoria non rappresenta una sorpresa. 7 punti nel primo anno, 24 nel secondo, 26 nel terzo, solo tre gare concluse in top 10: il bilancio è decisamente negativo. Il team Momoven Idrofoglia RW ha deciso di fare scelte diverse dopo un biennio al di sotto delle aspettative.

Sasaki, che in Moto2 ci era arrivato con il team Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp, si era ben comportato negli ultimi due anni di Moto3: quarto posto finale nel 2022 e secondo nel 2023 (a 6 punti dal campione Jaume Masia). Sperava di avere un percorso diverso nella classe intermedia, sognava di poter arrivare fino alla MotoGP. È andata diversamente, però la sua carriera può ancora essere ben rilanciata.

Da Locatelli ad Arenas: gli esempi da seguire in Supersport

Ormai da diversi anni succede che piloti che non trovano posto in Moto2 finiscano per accettare offerte provenienti dalla Supersport. Qualcuno si è anche laureato campione del mondo: Andrea Locatelli (2020), Nicolò Bulega (2023), Andrea Manzi (2025) e Albert Arenas (2026). Si può citare anche il caso di Dominique Aegerter, che dopo tanti anni di Moto2 e un 2020 in MotoE (con alcune sostituzioni in Moto2) approdò in SSP nel 2021 vincendo due titoli consecutivi. Sono tutti finiti in Superbike poi.

Non sappiamo se Sasaki si aggiungerà alla lista di coloro che vinceranno la corona iridata, ma cambiare paddock e campionato potrebbe fargli ritrovare il piacere di correre e anche i risultati. Triumph è molto ambiziosa, vuole vincere e nel 2027 porterà in pista la nuova Street Triple 798 RS. Il giapponese ha già usato un motore Triumph in Moto2, questo potrebbe agevolarlo un po’ nell’adattamento. Ha sposato un progetto che ha un ottimo potenziale e toccherà a lui fare la sua parte per dimostrare di essere all'altezza delle aspettative.