Rientrato in Spagna dopo la conquista del decimo titolo, il pilota Ducati ha avuto l'occasione di replicare anche a una domanda riguardante Rossi.

Ago, però, rimane il primatista assoluto con quindici corone iridate conquistate nel Motomondiale. Marc Marquez è diventato ancora più leggenda dopo la gara MotoGP a Portimao. Aveva già fatto abbastanza nella sua carriera per essere considerato tale, però in Portogallo ha avuto la matematica certezza di essere campione del mondo per la decima volta nella sua carriera. Ha superato Valentino Rossi sia come titoli totali sia come titoli nella sola top class, dove ha raggiunto Giacomo Agostini a quota otto , però, rimane il primatista assoluto con quindici corone iridate conquistate nel Motomondiale.

Valentino Rossi, nessun messaggio a Marc Marquez

Il pilota del team Ducati Lenovo MotoGP è rientrato nella sua Spagna e ha parlato della sua trionfale annata in una conferenza stampa che si è svolta presso la discoteca Fitz di Madrid. Tra le domande che gli sono state sottoposte ce n'è stata anche una riguardante Valentino Rossi, nello specifico gli è stato chiesto se il Dottore gli abbia mandato un messaggio dopo la conquista del decimo titolo mondiale. Una domanda ironica, visto che i due non hanno un rapporto e non si apprezzano particolarmente.

Marquez ha comunque voluto rispondere e lo ha fatto in questo modo: "Beh, il suo nome doveva pur venire fuori, no? Altrimenti non sarebbe stata una conferenza stampa normale. Non è successo e non mi aspetto che succeda, perché mi aspetto qualcosa dalle persone che possono aggiungermi qualcosa. Valentino mi ha apportato molto, è stato fonte di ispirazione per molti piloti. Poi non si può andare d'accordo con tutti. Vado d'accordo con la maggior parte dei miei rivali, ma con lui... Forse è perché siamo Acquario, uno nato il 16 e l'altro il 17, quindi ci siamo scontrati di più".

Ovviamente, non c'è stato nessun messaggio da parte di Rossi e non arriverà, non bisogna sorprendersi. In ogni caso, Marc ribadisce di rispettare Valentino e che il numero di titoli non è qualcosa a cui pensa troppo, pur essendo orgoglioso del traguardo raggiunto: "Penso che dobbiamo essere realisti. Lo rispetto molto, ha ottenuto molto, ha fatto molto per il motociclismo. Il modo in cui mi ritirerò domattina non cambia la mia vita. L'ho detto nelle conferenze stampa prima di vincere il titolo e lo ripeto ora che l'ho vinto: ritirarmi con dieci, undici o otto titoli MotoGP non mi cambia la vita. Anche se è vero che eguagliare il più grande o quello che tiene più titoli nella categoria regina, Giacomo Agostini, è una delle migliori sensazioni e rimarrà tale finché tra dieci, venti o trent'anni non arriverà qualcuno che ci eguaglierà o ci supererà. Spero di vederlo, come lo ha visto Giacomo".

Giacomo Agostini si è presentato all'Autodromo Internacional do Algarve per celebrare il pilota spagnolo, che ha gradito molto. Insieme fanno la bellezza di quindici titoli mondiali, impressionante.