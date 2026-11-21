Sembrava fatta, poi la clamorosa caduta: il pilota Ducati non ha chiuso i conti, però domenica a Portimao dovrebbe mettersi in testa la decima corona iridata.

Marc Marquez ha abituato tutti a sbagliare poco, a saper gestire sempre bene il rischio e a non distrarsi mai. Ma nella sprint race MotoGP in Portogallo si è reso protagonista di una scivolata in curva 7 al penultimo giro, mentre occupava saldamente la terza posizione e aveva ormai una mano sul decimo titolo mondiale della sua carriera. In un attimo si è ritrovato sulla ghiaia, lasciando matematicamente aperti i giochi in campionato. Ma con un vantaggio di 55 punti su Jorge Martin (quinto al traguardo) e di 62 su Marco Bezzecchi (vincitore) sembra che la festa sia solo rinviata alla gara lunga di domenica pomeriggio.

MotoGP Portimao: Marquez spiega la caduta nella Sprint

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il pilota del team Ducati Lenovo ha avuto modo di spiegare cosa è successo al penultimo giro della sprint race: "Sto bene. Ho provato a gestire ogni momento, ha piovuto anche all'inizio e ho cercato di non rischiare. Quando la pioggia si è fermata ho iniziato ad andare più forte, replicando il passo delle prove, poi a due giri dalla fine ha ripreso a piovere. Sono arrivato in quella curva e mi aspettavo che fosse più asciutta, invece era un po' bagnata e le due ruote sono scivolate. Non sono andato con la precauzione giusta, dovevo avere un po' più di attenzione. Domenica proverò a fare una gara più conservativa".

Parlando del suo approccio alla corsa odierna, Marquez ha ammesso che non aveva interesse nell'inseguire le Aprilia della coppia Bezzecchi-Fernandez, gli sarebbe bastato mantenere la terza posizione che aveva prima della caduta: "Non mi interessava andare all'attacco. Stavo gestendo il gap con Alex - spiega - ma è iniziata quella pioggia che tante volte ha aiutato e questa volta no. Domenica voglio finire la gara. Ho un altro match ball e proverò a chiudere il campionato".

GP Portogallo: Marc campione nella gara lunga se...

I punti di vantaggio su Martin e Bezzecchi sono troppi per pensare che il titolo mondiale MotoGP 2026 non verrà assegnato dopo la gara lunga a Portimao. Certo, la sprint race di oggi conferma che ci possono sempre essere colpi di scena, però Marquez è uno che non sbaglia mai due volte. Tutti si aspettano che domenica sarà in grado di chiudere la pratica mondiale. Di seguito le combinazioni per vincere la decima corona della sua carriera.

Se Marquez vince la gara o comunque arriva davanti a Martin.

Se Martin vince il GP, Marquez deve terminare nei primi 9.

Se Martín chiude 2°, Marquez deve terminare nei primi 14.

Se Martín chiude 3° o peggio, Marquez è campione del mondo, a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca.

C'è una situazione che non gli mette troppa pressione addosso, Marc sa perfettamente cosa deve fare per festeggiare all'Autodromo Internacional do Algarve e non rinviare tutto all'ultimo gran premio a Valencia. Terminare il weekend con almeno 37 punti di vantaggio su Martin e almeno 38 su Bezzecchi non sembra affatto complicato.