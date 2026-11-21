Bezzecchi firma il record e beffa Marquez: la Sprint di Portimao può decidere il Mondiale 2026. Cronaca e classifiche delle qualifiche MotoGP del GP Portogallo.

Marco Bezzecchi (da record assoluto) argina Marc Marquez nelle qualifiche a Portimao. Un primo segnale per tentare di arginare la cavalcata trionfale del #93 verso l'iride MotoGP 2026? Questo lo vedremo più tardi nella Sprint, a referto che Jorge Martin scatta dalla settima posizione, non certo l'ideale... Q2 completata con gomme slick, dopo una partenza di giornata su pista bagnata per la pioggia arrivata alla fine delle FP2 della Moto3. Non è una novità a Portimao... I Marquez, rispettivamente Alex e Marc, hanno chiuso al comando le ultime prove libere in queste condizioni ben diverse rispetto al venerdì. Un primo contatto in vista delle qualifiche.

MotoGP Portimao Qualifiche Q1

Si ricomincia su pista ancora umida, ma qualcosa cambia nel corso del turno. Ogura, Miller, Dixon, Quartararo e Bastianini sono i primi a lasciare le gomme rain per le slick, via via si allineano anche tutti gli altri in azione in questo prima sessione di qualifiche. È una sfida accesissima, fino al pauroso highside alla curva 15 di Moreira (rialzatosi come se nulla fosse!) a cui è seguita la bandiera rossa, a 1:17 dalla bandiera a scacchi a causa dei detriti lasciati in pista dalla Honda LCR numero #11. In seguito si riparte, ma ormai la classifica è congelata.

MotoGP Portimao Qualifiche Q2