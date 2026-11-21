Andrea Kimi Antonelli conquista la Pole Position del GP di Las Vegas, ma paga una penalità di 5 posizioni. Quindi, davanti a tutti ci sarà Max Verstappen

Il Campione del Mondo scatterà sesto. Pareva fuori dalla lotta per la Pole, visto che aveva evitato la bandiera per poco e non aveva scia ma con un giro lampo ha beffato tutti. Verstappen partirà davanti a George Russell. In seconda fila d Lando Norris con la McLaren e l’altra Red Bull Isack Hadjar.

Dramma Ferrari

Qualifica stupenda anche per Arvid Lindblad che con la Racing Bulls si prende la quinta casella. Settimo crono per Oscar Piasti ma che deve pagare 10 posizioni sulla griglia e quindi l’australiano della McLaren scivola in diciassettesima casella. Liam Lawson partirà dunque settimo e vicino a lui in quarta fila ci sarà Pierre Gasly. L’altra Alpine di Franco Colapinto decimo chiude col decimo tempo e sale in nona posizione grazie alla penalità di Oscar.

Una qualifica da cancellare per la Ferrari che vede entrambi i suoi piloti non passare la Q2. Charles Leclerc non va oltre l’undicesimo tempo con Lewis Hamilton subito dietro, entrambi recuperano una posizione nei confronti di Piasti ma è notte fonda per la rossa. Le due monoposto di Maranello fuori entrambe dalla Q3 non accadeva dal GP dell’Emilia-Romagna dello scorso anno. Le basse temperature sicuramente non giovano alla SF-26, ma nella realtà sono un problema per tutti. Vedremo cosa inventeranno in casa Ferrari in vista della gara.

Il via prima dell'alba

Il GP partirà nella serata di sabato del Nevada, quindi per effetto del fuso orario bisognerà alzarsi alle 05 italiane per vedere il GP in diretta, come di consueto a pagamento sui canali TV e streaming di Sky.

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Foto: social Formula 1