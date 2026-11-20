Un altro venerdì in salita per Fabio Quartararo . A Portimao il francese della Yamaha ha chiuso la giornata al 15° posto ed è rimasto ancora una volta fuori dall'accesso diretto alla Q2. E le sue parole non lasciano intravedere grandi margini: il problema è nelle curve veloci, e nemmeno un'eventuale pioggia sembra in grado di cambiare lo scenario.

Restano solo due GP per chiudere il matrimonio con Yamaha: dalla prossima stagione il francese salirà sulla Honda HRC e la priorità è arrivare ai test di Valencia, la prossima settimana, in perfette condizioni. Tanto con l M1 in ogni caso parte batttuto in partenza.

ConMotosan, Quartararo non ha nascosto il momento: "Non mi sento molto bene. Soprattutto nei tratti in cui bisogna portare molta velocità. La verità è che non mi sto divertendo molto, ma sto dando il 100%, cercando di sfruttare al massimo quello che abbiamo. Ma sì, per ora è un weekend complicato".

Curve 7, 9 e 12: lì si perde il weekend

Che le curve da percorrere a velocità elevata siano il punto debole della moto è un tema ricorrente di questa stagione, e il francese lo conferma. A Portimao, però, il quadro si complica perché i problemi non riguardano solo l'avantreno. "Sì, soprattutto perché anche qui ci sono curve in cui non ho problemi solo con l'anteriore, ma anche con il posteriore e l'anteriore. Quindi sì, ho difficoltà in quell'aspetto, soprattutto nelle curve 7, 9 e 12. Nell'ultimo settore siamo molto, molto lontani, ma cercheremo di capire se possiamo fare qualcosa con l'assetto".

Il paradosso è che la pista, a detta dello stesso Quartararo, è in ottime condizioni. Lui però non riesce a sentirlo: "Nel nostro caso non sentiamo mai che ci sia molto grip, perché la moto scivola molto. Ma, a giudicare dai tempi sul giro, sembra che la pista sia ottima. L'anno scorso i tempi erano un po' più lenti, se non sbaglio. Quindi credo che le condizioni della pista siano buone".

La pioggia non è una carta da giocare

Spesso chi è in difficoltà spera in un meteo che rimescoli i valori. Non è il caso del numero 20, che ha risposto in modo netto a chi gli chiedeva se si augurasse condizioni diverse per sabato. Sul bagnato, ha spiegato, non ha intenzione di prendersi rischi sapendo che gli avversari andranno più forte, anche perché con questa moto non ha mai corso in quelle condizioni. "No, io mi adatto a qualsiasi condizione. Credo che in questo momento non voglio... Anche se piove, non rischierò in qualcosa in cui so che gli altri saranno più veloci. La verità è che non abbiamo mai corso sul bagnato con questa moto. Quindi vedremo, ma la verità è che le condizioni non mi importano molto".

Una frase che fotografa bene lo stato d'animo nel box Yamaha: più realismo che ambizione. Sabato Quartararo dovrà passare dalla Q1, con la speranza che un intervento sull'assetto gli restituisca almeno un po' di confidenza nell'ultimo settore.