Il venerdì Moto2 di Portimão ci offre un Senna Agius, ma la notizia che pesa sul Mondiale Moto2 è un'altra. I due piloti che si giocano il titolo, Manuel Gonzalez e Izan Guevara, chiudono le pre-qualifiche fuori dalle posizioni che contano: decimo lo spagnolo della Pramac, dodicesimo il leader del campionato. Ed è proprio il compagno di squadra di Gonzalez in Liqui Moly Dynavolt Intact GP a dettare il passo con un 1'40"558 che vale il nuovo riferimento della pista.

Il quadro della classifica rende ogni decimo prezioso. Gonzalez è arrivato in Algarve con 13,5 punti di margine su Guevara e con il primo match point a disposizione. Tra il Gran Premio del Portogallo e quello di Valencia, in programma la settimana prossima, restano 50 punti da assegnare.

Gonzalez, una giornata in salita

Per il leader del Mondiale il weekend è cominciato con una caduta nelle FP1 che gli ha fatto perdere quasi tutto il turno. Nel pomeriggio Gonzalez ha passato buona parte della sessione davanti al rivale, ma alla bandiera a scacchi si è ritrovato dodicesimo, a circa sei decimi da Agius, costretto ad aspettare con il fiato sospeso che gli ultimi giri degli avversari non lo spingessero fuori dalla top 14.

Guevara non ha fatto molto meglio. Il pilota Blu Cru Pramac Yamaha era scivolato oltre la quattordicesima posizione, è rientrato ai box e poi è tornato in pista per due giri lanciati senza forzare, quanto basta per risalire al decimo posto a circa quattro decimi dalla vetta e risultare il migliore tra le Boscoscuro. Tra i due contendenti si è inserito José Antonio Rueda, undicesimo e miglior debuttante con la Red Bull KTM Ajo. È Guevara a dover recuperare terreno, ma con questi distacchi nessuno dei due può permettersi di gestire.

Agius più veloce di alcune MotoGP

Agius aveva già firmato il record della pista nelle libere del mattino e nel turno del pomeriggio ha limato ancora: il suo crono è di quattro decimi più rapido del primato stabilito poche ore prima. Il giro dell'australiano è stato più veloce di tre tempi ottenuti nelle FP1 della MotoGP, e i primi sedici della Moto2 hanno tutti fatto meglio dell'ultimo della classe regina.

Il più vicino è Daniel Holgado, staccato di 155 millesimi, davanti al compagno in CFMoto Aspar David Alonso a 183. Barry Baltus, quarto a 221 millesimi con REDS Fantic Racing, è rimasto a lungo nelle posizioni più alte. Completano la top ten Alonso Lopez, Daniel Munoz, Filip Salac, Alex Escrig (fermato con la bandiera nera e arancione per un problema), Collin Veijer e Guevara. Gli ultimi posti utili per la Q2 sono andati a Ivan Ortolà e Zonta van den Goorbergh.

Italiani tutti in Q1

Nessun italiano è riuscito a entrare tra i primi quattordici. Tony Arbolino è il più vicino: quindicesimo, escluso dall'accesso diretto alla Q2 per 97 millesimi. Più indietro Luca Lunetta, diciottesimo, Celestino Vietti, ventiseiesimo, e Matteo Ferrari, ventottesimo, ancora in sella alla Italjet Gresini al posto dell'infortunato Sergio Garcia. Fuori dalla Q2 anche Aron Canet, diciassettesimo a 826 millesimi.

Sabato si decide la griglia, domenica la gara della Moto2 scatta alle 12.15, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per Gonzalez e Guevara servirà un passo deciso in avanti già in qualifica, perché il titolo può ancora cambiare padrone.