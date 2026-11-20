L'ex pilota di Suzuki, Yamaha e Aprilia non prosegue l'appuntamento a Portimao: le sue condizioni fisiche non ottimali lo portano a fermarsi, ma la sua RC16 sarà guidata dal tester KTM.

Il Gran Premio del Portogallo 2026 è già concluso per Maverick Vinales . Il team Red Bull KTM Tech3 ha annunciato che, a seguito di una valutazione medica effettuata dopo le FP1, il pilota ha deciso assieme alla squadra e a KTM di ritirarsi.

Tech3 avrà comunque due RC16 in pista a Portimao: infatti, il posto di Vinales verrà preso da Pol Espargarò, tester della casa di Mattighofen già impiegato da sostituto in questi anni.

MotoGP, Vinales: la spalla sinistra non è ancora guarita

Vinales è molto dispiaciuto per il ritiro anticipato all'Autodromo Internacional do Algarve, però la sua situazione fisica non è ancora quella ottimale: "Ho lavorato davvero duramente nell'ultimo mese per tornare al massimo della forma ed essere pronto a tornare a gareggiare. Purtroppo, questa pista rende molto difficile controllare la moto e ho anche avvertito del dolore alla spalla. È stata una decisione davvero difficile, perché voglio continuare a spingere, ma abbiamo deciso che è meglio fermarsi".

La spalla sinistra infortunata al Sachsenring nel 2025 non ha mai recuperato totalmente il suo 100%. Questa situazione ha impedito al pilota spagnolo di esprimere il suo vero potenziale sulla moto e di giocarsi delle chance concrete per rimanere sulla griglia nel 2027. Alla luce di questo scenario, non si può dire che KTM abbia commesso un errore nel decidere di non confermarlo per il 2027 . Ci sono troppi dubbi sul suo pieno recupero, normale che una casa che investe tanti soldi per cercare di essere competitiva in MotoGP preferisca dare la moto a qualcuno in grado di dare maggiori garanzie.

Nicolas Goyon, team manager KTM Tech3, ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Mi sembra difficile che Maverick possa essere a Valencia, ma per il momento non abbiamo preso alcuna decisione. Avevamo previsto quello che sarebbe potuto succedere su questo circuito, uno dei più difficili del campionato, e avevamo già preparato la tuta di Pol. Abbiamo deciso di provare nelle FP1, poi Maverick ha detto che non ce la faceva a continuare. Non ha forza, è lo stesso problema che ha dall'inizio. Su questo circuito se non hai forza è difficile".