Il pilota romano è stato oggetto di numerosi commenti negativi per il richiamo fatto a Marquez in Qatar: prima del GP in Portogallo è tornato ad affrontare il tema.

Fabio Di Giannantonio ha recentemente annunciato che diventerà padre di una bimba, dato che la sua compagna Jay Carol Gigli è in dolce attesa. La vita privata va a gonfie vele, mentre quella professionale vive di alti e bassi. In Qatar era arrivato secondo nella sprint race e sembrava potersi giocare il podio anche nella gara lunga, che però ha terminato con un anonimo ottavo posto. A Lusail si è anche reso protagonista di un episodio che lo ha fatto finire nel mirino di critiche sui social network.

GP Qatar: il rimprovero di Di Giannantonio a Marquez

Comunque fra', devi guardare quando rientri ca**o. Lui era dentro dentro..." in riferimento al contatto avuto dallo spagnolo con Marco Bezzecchi, caduto in quell'occasione. Il campione in carica MotoGP si era difeso dicendo di non aver fatto nulla di strano, semplicemente la sua normale traiettoria. Nel post-sprint, durante il trasferimento sul veicolo che porta in zona podio, Diggia si è rivolto a Marc Marquez con queste frasi: "" in riferimento al contatto avuto dallo spagnolo con Marco Bezzecchi, caduto in quell'occasione. Il campione in carica MotoGP si era difeso dicendo di non aver fatto nulla di strano, semplicemente la sua normale traiettoria.

Sui social network in tanti non hanno perdonato al pilota del team VR46 quel modo di rivolgersi e di rimproverare Marquez, quindi sono scaturiti tanti commenti negativi nei suoi confronti. C'è chi si è limitato a dire che ha sbagliato, ma c'è anche chi ha esagerato e ha scritto cose non necessarie, come spesso succede sui Instagram, X, Facebook e i vari social media.

La risposta di Diggia da Portimao

Di Giannantonio, interpellato all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao sull'accaduto, ha voluto provare a chiarire: "Non ho espresso un'opinione - riporta Crash.net - e non sono qui per insegnare niente a nessuno. Sono un pilota e anche una persona, e certamente commetto molti errori. L'unica cosa che mi passava per la testa in quel momento era che stavamo tutti lottando per qualcosa di grande, e quando sei in una battaglia, sai che il pilota dietro potrebbe cercare di infilarsi in qualsiasi modo possibile".

Il pilota romano sembra essere rimasto dell'idea che Marquez potesse gestire un po' meglio quella situazione con Bezzecchi, evitando così che si potesse creare il contatto che ha poi portato alla caduta del pilota Aprilia: "Mi sono trovato in quella situazione migliaia di volte, e ho semplicemente detto che quando un pilota è leggermente fuori traiettoria, deve aspettarsi che un altro pilota possa provare a superarlo. È incredibilmente difficile sorpassare con le moto della MotoGP di oggi, e quando si lascia un po' di spazio, è naturale che il pilota dietro ci provi".

La posizione di Diggia è chiara, poi ciascuno può avere la propria idea sull'episodio. In ogni caso, conta quella che hanno avuto i commissari del FIM MotoGP Steward Panel, i quali hanno deciso di non comminare alcuna penalità a Marquez. Caso chiuso.