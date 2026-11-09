Si è concluso in maniera deludente il GP in Qatar del pilota romano, che dopo il podio nella sprint race immaginava ben altro risultato finale domenica.

Fabio Di Giannantonio non è andato oltre un anonimo ottavo posto nella gara MotoGP al Lusail International Circuit, un risultato decisamente al di sotto delle aspettative. Dopo il terzo posto nelle Qualifiche, il secondo nella Sprint e il miglior tempo nel Warm Up , il pilota del team Pertamina Enduro VR46 sperava di lottare almeno per il podio domenica pomeriggio. Non è andata secondo i suoi piani e ha lasciato il Qatar con l'amaro in bocca.

MotoGP Qatar, Di Giannantonio si aspettava di più

Di Giannantonio, gara rovinata dalle vibrazioni a Lusail

Intervistato da Sky Sport MotoGP, Diggia ha ammesso di essere rimasto spiazzato dalla sua scarsa competitività in gara, anche perché nel Warm Up gli sembrava di avere una Ducati super competitiva: "Al mattino ero sceso dalla moto e avevo detto ai ragazzi che non mi ero mai divertito così tanto negli ultimi due anni, perché avevo una moto davvero pazzesca, riuscivo a fare quello che volevo. Eravamo pronti a fare una bellissima prestazione, poi purtroppo dal secondo giro ho avuto una vibrazione incredibile alla ruota posteriore. Sentivo vibrare tutta la moto, non riuscivo a fare angolo".

La sua partenza non era stata perfetta e ha anche dovuto fare i conti con l'aggressività dei piloti Trackhouse, un contatto con Ai Ogura lo aveva fatto finire un po' largo e poi retrocedere rapidamente in ottava posizione. Avrebbe voluto rimontare, però dal suo discorso si evince che la sua gara è terminata dopo due giri a causa di vibrazioni del tutto inaspettate e che nel box VR46 andranno ben analizzate per evitare che si ripetano negli ultimi GP a Portimao e a Valencia.

Cosa succede alla Ducati di Diggia?

Di Giannantonio è molto amareggiato sia per l'andamento della gara in Qatar sia per quanto gli sta capitando da qualche gran premio a questa parte: "È un peccato vedere il mio passo calato così tanto, neanche nella FP1 sono andato così piano. Quest'anno siamo sempre stati veloci, poi ci sono state gare in cui siamo riusciti a concretizzare e altre in cui sono successe cose un po' fuori dal nostro controllo, che non ci hanno permesso di esprimere il nostro massimo potenziale. È un peccato che da tre-quattro gare di fila ci succedono cose incredibili nel momento che più conta, cioè la gara. La velocità c'è, l'abbiamo dimostrato, però dobbiamo sperare che vada tutto liscio".

Diggia auspica di non avere nuovi intoppi nel finale di campionato MotoGP 2026. Vorrebbe concludere positivamente la sua ultima stagione con il team VR46 prima di trasferirsi nella squadra ufficiale KTM.