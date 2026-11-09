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Pedro Acosta punta il dito contro KTM: "Non doveva succedere"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Pedro Acosta
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Pedro Acosta ha concluso al sesto posto il Gran Premio del Qatar, ma ha lasciato Lusail con la sensazione di aver perso un'occasione. Il pilota della KTM ha ingaggiato una bella sfida con il futuro compagno di box Marc Marquez, che ha entusiasmato i tifosi della MotoGP. Ma ha riscontrato problemi che hanno compromesso il risultato finale.

Un sesto posto amaro

Nella Sprint di sabato Pedro Acosta aveva accusato già un problema di pressione degli pneumatici, ma nella gara domenicale la natura dei suoi problemi era diversa. Lo 'Squalo di Mazzaron' vuole capire cosa sia successo, dato che ha mantenuto lo stesso assetto per tutto il Gran Premio. "Questa volta non c'era nessun problema. Direi che è successo qualcosa che ha peggiorato la situazione. Ora è il momento di capire perché ho avuto questo problema e perché si è ripresentato".
Nonostante tutto, l'uomo di Murcia si dichiara soddisfatto delle decisioni prese con la sua squadra per cercare di ribaltare un weekend iniziato piuttosto male (ottavo in griglia di partenza). Il sesto posto al traguardo non soddisfa le pretese del pilota murciano, convinto che avrebbe meritato un piazzamento tra i primi quattro. Il duello in pista con Marc Marquez gli ha permesso di trarre alcune considerazioni. "All'inizio guidava in modo molto fluido. Non cercava di vincere la gara, ma semplicemente di finirla bene e con buone sensazioni".
Pedro Acosta e Marc Marquez

Il quarto posto finale

Acosta ha anche analizzato la strategia del campione in carica della classe MotoGP durante la gara, notando che all'inizio era focalizzato sulla gestione delle gomme. Ma un problema tecnico ancora sconosciuto ha rallentato la prestazione di Pedro. "Non cercava di vincere la gara, ma di finirla in modo adeguato e con buone sensazioni".
Nonostante due piazzamenti da 10 punti per il sesto posto, Marco Bezzecchi si è allontanato ulteriormente in classifica da Acosta (+48 punti). Le possibilità di chiudere l'ultima stagione in KTM al terzo posto si allontanano e bisogna guardarsi le spalle da Ai Ogura a -15 punti. "In ogni caso non avevo la velocità per lottare con Marc. La corsa al quarto posto sarebbe stata possibile normalmente, forse anche una lotta per il podio. Ma ho dovuto lasciare andare Marc".

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