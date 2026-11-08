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MotoGP Qatar: riscatto Bezzecchi, Marquez vede il decimo titolo. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP sulla pista di Lusail, Qatar
Gara MotoGP Qatar: Bezzecchi trionfa, Marquez a un passo dal decimo titolo mondiale
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Aprilia si prende la rivincita con il suo numero 72, dominante a Lusail: Marquez sul podio e ormai a un passo dalla decima corona iridata.
Marco Bezzecchi in trionfo nella gara MotoGP del Gran Premio del Qatar 2026. Prestazione perfetta da parte del pilota romagnolo, che ha riscattato il ritiro della sprint race e che al traguardo ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Fuga Bezzecchi-Fernandez dopo la partenza

Bezzecchi al via è riuscito a mantenere la prima posizione e ha subito spinto per guadagnare il più possibile. Il pilota del team factory Aprilia si è portato dietro Fernandez, che ha scavalcato Marquez e ha cercato di stare attaccato al compagno di marchio. Ce l'ha fatta per un po' di giri, poi il riminese ha progressivamente aumentato il proprio vantaggio e si è poi messo nella condizione di gestire.
Bezzecchi è arrivato al traguardo in solitaria, prestazione perfetta. Il riminese è ormai fuori dai giochi per la corona iridata MotoGP 2026 e può avere tanti rimpianti per non aver sempre sfruttato al massimo il suo potenziale. Troppi errori durante il campionato.

Marquez si risparmia e poi attacca: decimo mondiale vicino

Marquez è partito senza voler strafare, ha gestito la sua situazione di leader della classifica generale MotoGP, consapevole dell'enorme vantaggio e di non aver bisogno di cercare rogne. Dopo una prima metà di gara al risparmio, ha iniziato a recuperare terreno su Fernandez e gli si è portato vicino.
A 3 giri dalla fine il sorpasso decisivo di Marc con una sverniciata in rettilineo prima della frenata in curva 1. Una seconda posizione che gli fa mettere in cascina altri 20 punti che ormai blindano la conquista del suo decimo titolo mondiale: il vantaggio su Jorge Martin è salito a 60 punti. Bisognerà attendere Portimao per l'incoronazione ufficiale. Fernandez si accontenta del terzo gradino del podio, conquistato con una mano destra ancora infortunata e resistendo anche al tentativo di rimonta del compagno Ai Ogura nel finale.

Bastianini migliore KTM

Pedro Acosta ha avuto un buon inizio di gara, era anche riuscito a portarsi al terzo posto dopo un sorpasso su Marquez. Poco dopo, però, si è fatto superare dal futuro compagno di squadra a causa di un problema di pressione della gomma anteriore. Non è comunque riuscito a rimanere dietro alla Ducati numero 93, è arrivato sesto, superato anche dalla KTM di Enea Bastianini. Per il romagnolo un'ottima quinta posizione al suo terzultimo GP con la RC16 del team Tech3.

Martin fatica, Diggia delude

A Martin non è venuta una prestazione simile a quella della sprint race, conclusa al terzo posto. Non è una sorpresa, visto che su una gara lunga da 22 giri è normale che abbia sofferto al radio destro fratturato a Phillip Island. L'Aprilia numero 89 non è andata oltre il settimo posto finale della gara MotoGP a Lusail.
Alle spalle di Martin un Fabio Di Giannantonio decisamente al di sotto delle aspettative, dopo il secondo posto nella sprint race. Partenza problematica per il pilota del team VR46, poi la rimonta non gli è riuscita.
GARA MOTOGP QATAR: L'ORDINE DI ARRIVO A LUSAIL
Classifica Gara MotoGP Lusail Qatar
Gara MotoGP Qatar: l'ordine di arrivo finale a Lusail

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Marc Marquez 431 punti
  2. Jorge Martin 371 punti (-60)
  3. Marco Bezzecchi 357 (-74)
  4. Pedro Acosta 309
  5. Ai Ogura 294
  6. Fabio Di Giannantonio 282
  7. Raul Fernandez 258
  8. Alex Marquez 197
  9. Pecco Bagnaia 173
  10. Enea Bastianini 147
  11. Fermin Aldeguer 129 
  12. Brad Binder 118
  13. Luca Marini 117
  14. Fabio Quartararo 79
  15. Diogo Moreira 78
  16. Franco Morbidelli 70
  17. Johann Zarco 63
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 31
  20. Alex Rins 29
  21. Toprak Razgatlioglu 18
  22. Maverick Vinales 17
  23. Augusto Fernandez 6
  24. Pol Espargaro 5
  25. Somkiat Chantra 3
  26. Takaaki Nakagami 3
  27. Jake Dixon 2
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Ducati 569 punti
  2. Aprilia 561 punti
  3. KTM 363
  4. Honda 190
  5. Yamaha 105

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