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SYM porta il turbo nei maxiscooter: il MAXSYM TURBO da 52,3 CV è la sorpresa di EICMA 2026

Novità
di Elisabetta Lubrani
Eicma 2026: SYM presenta un concept di scooter turbo
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Un maxiscooter con il turbocompressore. È la carta che SYM cala a EICMA 2026 con il MAXSYM TURBO, un prototipo da 52,3 CV che porta la sovralimentazione in un segmento finora rimasto fedele ai motori aspirati. Il costruttore taiwanese lo espone sotto lo slogan «Turbo the Force», al centro di una gamma 2027 che comprende anche novità per ADXTG 400, HD e JET X.
Per ora si tratta di un concept, ma i numeri dichiarati sono quelli di una moto di cilindrata superiore: SYM annuncia lo 0-100 km/h in meno di 5,7 secondi.

Bicilindrico da 465 cc con intercooler

Il cuore del progetto è un bicilindrico parallelo di 465 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione bialbero a otto valvole. A sovralimentarlo provvedono un turbo compatto e un intercooler ad alta efficienza. Il risultato dichiarato è di 52,3 CV a 6.500 giri e 58,9 Nm a 5.500 giri, con una coppia massima cresciuta di oltre il 40% e una risposta più pronta già ai bassi regimi.
L'impostazione meccanica ricalca quella di una moto tradizionale, con l'obiettivo di distribuire meglio i pesi tra gli assi e guadagnare stabilità alle alte velocità. Davanti lavora una forcella a steli rovesciati, dietro un monoammortizzatore laterale con sistema multilink.
turbo (1)

Ciclistica ed elettronica da moto sportiva

L'impianto frenante conta su due dischi anteriori da 288 mm e un disco posteriore da 275 mm, con pneumatici 120/70-15 all'anteriore e 160/60-15 al posteriore. L'interasse è di 1.543 mm, la sella si trova a 790 mm da terra.
Ricca la dotazione: acceleratore Ride by Wire, ABS Cornering, controllo di trazione sensibile all'angolo di piega, cruise control e parabrezza a regolazione elettrica. La strumentazione è affidata a un display TFT da 7 pollici con connettività SYM+.

Non solo turbo: il resto della gamma 2027

Accanto al prototipo, SYM aggiorna l'ADXTG 400, con interventi concentrati sulla dotazione e su una vocazione più avventurosa. Debuttano poi le nuove generazioni di HD e JET X, a partire dalle versioni 125, con modifiche a meccanica, tecnologia ed estetica. La fonte indica per la seconda taglia ora 175 cc ora 200 cc: un dettaglio che andrà chiarito con i dati ufficiali.
Resta da capire se e quando il MAXSYM TURBO passerà da prototipo a modello di serie: è la domanda che SYM lascia aperta dopo la vetrina milanese.
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