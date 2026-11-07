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Moto Morini X-Cape 1200 Anniversary: anteprima EICMA del modello speciale per i 90 anni

Novità
di Diana Tamantini
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Moto Morini ha svelato un modello speciale celebrativo in anteprima, dedicato ai 90 anni del marchio (1937–2027).
Come può un marchio festeggiare al meglio verso un importante anniversario? Semplice: con modelli e livrea speciali per l'occasione. Moto Morini l'anno prossimo compirà la bellezza di 90 anni e non poteva mancare qualcosa per celebrare il momento. La gamma si arricchisce della X-Cape 1200 Anniversary, una versione speciale che celebra appunto la storia della casa bolognese (1937-2027) attraverso un modello con grafica dedicata, presentato in anteprima all'EICMA 2026 e che uscirà l'anno prossimo. Al momento però non c'è ancora una data precisa, né è stato comunicato il prezzo ufficiale, anche se possiamo dire che sarà sicuramente più alto dei circa 13.000 euro di listino per la versione standard.

X-Cape 1200 Anniversary 

Pensata per rendere omaggio alle radici del brand, unendo la sua eredità italiana alla vocazione contemporanea della propria ammiraglia adventure, X-Cape 1200 Anniversary sfoggia un’esclusiva livrea bicolore, affiancata dai distintivi cerchi dorati e una dotazione full optional che ne esalta il carattere da grande viaggiatrice. Sostanzialmente condivide l'intera base meccanica ed elettronica della versione standard, con la differenza appunto della colorazione speciale assieme al pacchetto touring completo di serie (tris di valigie, parabrezza maggiorato, barre paramotore e paracoppa in alluminio). La base tecnica punta sul bicilindrico V2 Corsa Corta EVO da 1.187 cc omologato Euro 5+.
Motore e Trasmissione
  • Tipologia: Bicilindrico a V di 87°, 4 tempi, raffreddato a liquido (Corsa Corta EVO)
  • Cilindrata: 1.187 cc (alesaggio x corsa: 106 x 66 mm)
  • Potenza massima: 129 CV (95 kW) a 8.750 giri/min
  • Coppia massima: 106 Nm a 7.000 giri/min
  • Cambio e frizione: A 6 marce con quickshifter bidirezionale e frizione antisaltellamento
  • Velocità massima: 220 km/h 
Ciclistica e Freni
  • Telaio: Struttura mista in acciaio e alluminio con forcellone in alluminio
  • Sospensioni: Forcella a steli rovesciati Kayaba da 48 mm completamente regolabile e monoammortizzatore Kayaba regolabile con precarico remoto (escursione 180 mm) 
  • Freni anteriori: Doppio disco da 320 mm con pinze radiali monoblocco Brembo M4.32 
  • Freno posteriore: Disco singolo da 280 mm con pinza Brembo 
  • Ruote e pneumatici: Cerchi a raggi tangenziali tubeless (dorati sulla versione Anniversary) con gomme Pirelli Scorpion Trail 3 (120/70-R19 ant. e 170/60-R17 post.) 
Dimensioni e Pesi
  • Lunghezza / Larghezza / Altezza: 2.250 mm / 950 mm / 1.530 mm
  • Interasse: 1.550 mm
  • Altezza sella: 840 mm
  • Capacità serbatoio: 24,5 litri
  • Peso a secco: 259 kg 
Elettronica e Dotazioni Specifiche Anniversary
  • Sistemi di guida: Display TFT da 7" con navigatore integrato, 3 riding mode, traction control regolabile su 3 livelli, ABS Bosch Cornering disinseribile (modalità off-road) e cruise control.
  • Sicurezza e comfort di serie: Radar posteriore per angolo cieco (Blind Spot), dashcam anteriore integrata, luci cornering full LED, sensori pressione pneumatici (TPMS), sella e manopole riscaldate, prese USB/USB-C e cavalletto centrale.
  • Equipaggiamento esclusivo Anniversary: Livrea celebrativa bicolore bianco/rossa "90th Anniversary", tris di valigie, parabrezza maggiorato regolabile, barre paramotore (bumper) e paracoppa dedicato in alluminio
-> motomorini.eu/it

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