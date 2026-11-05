Airbag moto, le nuove frontiere della sicurezza: le novità In&motion a EICMA 2026

Motocross, strada e adventure: In&motion svela a EICMA 2026 una nuova generazione di airbag.

In&motion, che a EICMA 2026 svela un'innovazione studiata assieme a Honda, toccando poi tutti gli ambienti delle due ruote assieme ad altre collaborazioni. Un esempio è il Mondiale Motocross, che renderà Sicurezza più leggera, più traspirante e più accessibile. È l'obiettivo di, che a EICMA 2026 svela un'innovazione studiata assieme a Honda, toccando poi tutti gli ambienti delle due ruote assieme ad altre collaborazioni. Un esempio è il Mondiale Motocross, che renderà l'airbag obbligatorio dal 2028 ma che già sta "consigliando" sempre di più la sua adozione per arrivare pronti all'anno dell'obbligo, come anche i vari marchi: Honda France ha già imposto il sistema In&motion ai suoi 16 piloti motocross. Da parte dell'azienda francese di airbag non manca anche un occhio attento alla guida su strada, all'adventure e alle competizioni nella velocità, con il chiaro obiettivo di sviluppare un livello di evoluzione tale da proteggere un numero sempre maggiore di motociclisti.

Honda x In&motion: un nuovo airbag pensato per adattarsi al maggior numero di motociclisti

In&motion e Honda compiono un nuovo passo nella loro collaborazione con il lancio di un nuovo airbag e la progressiva estensione della partnership in Europa, a partire da aprile 2027, attraverso la rete di concessionari Honda. All’origine del progetto c’è un’ambizione precisa: progettare un airbag particolarmente versatile, semplice da indossare e capace di adattarsi a una grande varietà di motociclisti e di utilizzi, per favorire l’adozione della protezione airbag presso un pubblico sempre più ampio - dai globetrotter in sella alle Africa Twin ai commuter sugli SH 125.

Questo nuovo airbag unisce leggerezza, traspirabilità e un'ampia possibilità di regolazione. La taglia unica e il discreto sistema di cursori regolabili consentono di adattarlo a diverse corporature e di ottenere una vestibilità precisa. Pensato per offrire la massima libertà al motociclista, può essere indossato sopra o sotto un abbigliamento compatibile, integrandosi così facilmente nelle diverse pratiche e abitudini di guida.

EICMA 2026: In&motion presenta le sue ultime innovazioni

Oltre a questa nuova collaborazione con Honda, EICMA sarà anche l'occasione per In&motion di presentare le ultime evoluzioni del suo ecosistema airbag. Dalla strada alle competizioni, passando per la mobilità urbana, queste novità rispondono a un'unica ambizione: offrire una protezione sempre più efficace, ma anche più semplice da integrare nei diversi utilizzi e nell'abbigliamento dei motociclisti.

SRG-1 Max – una protezione airbag pensata per l'off-road

Sviluppato con SHOT, l'SRG-1 Max combina la tecnologia airbag In&motion con protezioni passive D3O per offrire una protezione estesa della parte superiore del corpo, privilegiando leggerezza e traspirabilità anche nell’utilizzo off-road più intenso o in competizione.

T.UR Airscud ADV – la protezione airbag integrata nella giacca

Sviluppata con T.UR, l'Airscud ADV integra la tecnologia In&motion nel cuore di una giacca monostrato, per offrire una protezione direttamente integrata nell'abbigliamento del motociclista, preservando comfort e ventilazione a tutto vantaggio della sicurezza anche sulle lunghe percorrenze.

Klim AI-1 Airbag – protezione e comfort per la strada e l'adventure

Sviluppato con Klim, l'AI-1 Airbag unisce protezione, traspirabilità e libertà di movimento in un capo pensato per accompagnare i motociclisti sia su strada sia nel mototurismo adventure.

Racing Legacy: dalle competizioni alla sicurezza di domani

In In&motion, ogni innovazione viene prima messa alla prova là dove le esigenze sono più elevate: nelle competizioni. È questa eredità, il programma Racing Legacy, a guidare oggi lo sviluppo di nuovi concept airbag, più leggeri, più traspiranti, più flessibili e più accessibili. Testati ai massimi livelli, saranno poi adattati a ciascuno dei mercati e delle discipline di In&motion, affinché la sicurezza di domani vada a beneficio del maggior numero di persone. Questi concept alimenteranno anche le discipline più impegnative, a cominciare dal motocross. Mentre la FIM renderà l'airbag obbligatorio nel Campionato del Mondo di Motocross dal 2028, i team di In&motion stanno sviluppando una pettorina airbag progettata per rispondere il più fedelmente possibile alle esigenze dei piloti.

L'airbag: un'efficacia ormai documentata scientificamente

Oltre allo sviluppo di nuovi prodotti, In&motion prosegue le sue attività di ricerca per comprendere meglio gli incidenti e misurare l'efficacia dell'airbag moto in condizioni reali. Condotto a partire da dati di incidenti reali e confrontando motociclisti coinvolti in incidenti con o senza airbag, lo studio dimostra che l'uso dell'airbag è associato a una riduzione del 52% del rischio di lesioni toraciche.

Un risultato tanto più significativo se si considera che l'adozione dell'airbag è ancora limitata: in Francia, solo l'8% degli utenti di veicoli a due ruote a motore ne sarebbe oggi dotato. Secondo una stima dell'Université Gustave Eiffel, realizzata con il supporto dell'ONISR (Osservatorio nazionale interministeriale francese per la sicurezza stradale), la sua diffusione generalizzata avrebbe potuto salvare, nel solo 2025, 65 vite ed evitare oltre 5.000 lesioni al tronco, di cui 734 gravi. Oltre alla dimensione umana, la posta in gioco è anche economica e sociale: i benefici potenziali legati alle vite salvate e alle lesioni evitate sono stimati in oltre 450 milioni di euro in un solo anno.

Questi dati rafforzano l'ambizione di In&motion: continuare a migliorare l'efficacia della propria tecnologia, eliminando al contempo gli ostacoli alla sua adozione, per rendere l'airbag accessibile al maggior numero di persone.