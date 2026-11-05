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Harley-Davidson Bagger World Cup 2027: 16 gare e tre piste nuove, ma il team italiano Cecchini saluta

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Bagger World Cup: Calendario, team e piloti 2027
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La Harley-Davidson Bagger World Cup cresce, ma perde l'unica squadra italiana. All'EICMA di Milano la Casa di Milwaukee ha svelato il calendario 2027 del suo monomarca al seguito della MotoGP: otto appuntamenti e 16 gare, con Le Mans, Barcellona e Portimao come novità e Silverstone che esce dal programma. Sul fronte team arrivano due nuove realtà, mentre la Cecchini Racing Garage non sarà della partita.
La presentazione è arrivata nella giornata del 4 novembre, a poco più di un mese dalla chiusura di una stagione inaugurale che ha visto Archie McDonald (Joe Rascal Racing) laurearsi primo campione della categoria al Red Bull Ring. Nel 2026 si erano corse dodici gare in sei weekend: Austin, Mugello, Assen, Silverstone, Aragon e Spielberg.

Il calendario: Mugello resta, finale in Portogallo

Si riparte ancora una volta dal Circuit of The Americas, dove le bagger correranno nel weekend del GP degli Stati Uniti dal 23 al 25 aprile, dopo un test ufficiale pre-stagionale sulla stessa pista il 17 e 18 aprile. A metà maggio la prima delle tre new entry, Le Mans, con gara 3 e gara 4. Due settimane più tardi tocca a Mugello, poi a metà giugno Barcellona: per Harley-Davidson è un ritorno, perché proprio al Montmelò le bagger da corsa avevano esordito in Europa nel 2024, due anni prima della nascita della Coppa del Mondo.
Dal 25 al 27 giugno si corre ad Assen, quindi una pausa di circa due mesi fino a Spielberg, a fine agosto. Dal 17 al 19 settembre il programma prevede il MotorLand Aragon e a inizio ottobre il gran finale di Portimao, dove verrà incoronato il secondo campione della serie. Sette i Paesi toccati, con una stagione che ora si allunga da aprile a ottobre.
  1. Austin (USA), 23-25 aprile
  2. Le Mans (Francia), metà maggio
  3. Mugello (Italia), due settimane dopo Le Mans
  4. Barcellona (Spagna), metà giugno
  5. Assen (Paesi Bassi), 25-27 giugno
  6. Spielberg (Austria), fine agosto
  7. Aragon (Spagna), 17-19 settembre
  8. Portimao (Portogallo), inizio ottobre

Cinque team e 11 moto: chi entra e chi esce

Nel 2026 la griglia era ridotta: quattro squadre e una decina di piloti, a seconda della presenza delle wildcard. Oltre a Joe Rascal Racing c'erano gli americani di Saddlemen Race Development, gli indonesiani di Niti Racing e la Cecchini Racing Garage. La formazione italiana non ci sarà nel 2027, sostituita da Kyle Wyman Racing e Mad Monkey, che schiereranno una moto ciascuna. Il totale sale così a cinque team e 11 moto confermate.
Il primo anno ha offerto spettacolo che è piaciuto soprattutto ad un pubblico più generalista degli appassionati "duri e puri" di corse. Cinque vincitori diversi, tutte le squadre a podio e quattro piloti ancora in corsa per il titolo prima dell'ultimo round. Per la nuova stagione Harley-Davidson annuncia anche una moto più performante, con una carenatura aerodinamica inedita in fase di sviluppo. Dynojet passa da partner tecnico a Presenting Sponsor, con il campionato che diventa FIM Harley-Davidson Bagger World Cup Tuned by Dynojet, mentre Dunlop rinnova come fornitore unico degli pneumatici.

L'obiettivo: 1,3 milioni di spettatori

L'espansione punta soprattutto sul pubblico dei grandi weekend MotoGP. A spiegarlo è Jeffrey Schuessler, Director of Global Racing Programs di Harley-Davidson, che guarda a una crescita di quasi il 60% dell'affluenza complessiva. "Il calendario cresce di due appuntamenti e prevediamo che l'affluenza complessiva del pubblico nei weekend di gara aumenti di quasi il 60%, passando dagli oltre 800.000 spettatori del 2026 a circa 1,3 milioni nel 2027" ha commentato.
"Più gare, più team, più piloti, più appassionati e più competizioni: questa è la nostra ambizione per la seconda stagione del campionato", ha aggiunto il manager americano. Il primo banco di prova sarà di nuovo Austin, già ad aprile, dove Harley-Davidson vuole riunire concessionari, membri H.O.G. e tifosi MotoGP attorno alla seconda stagione della sua Coppa del Mondo.
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