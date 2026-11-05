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Come si batte Michael Dunlop sulle strade della North West 200? Chiedetelo a Storm Stacey

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Personaggi: Storm Stacey
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Arrivato da sconosciuto, ripartito da protagonista. Storm Stacey ha messo in fila l'élite delle road races al North West 200 2026 e ora ha confermato che sulle strade nordirlandesi tornerà anche nel 2027. Il 23enne inglese della contea dello Staffordshire, tornato sul luogo della sua impresa, ha raccontato il momento chiave della sfida con Michael Dunlop e ha dato la notizia che il direttore di gara aspettava.

Il debutto che ha riscritto le statistiche

Al suo primo North West 200, Stacey si è preso la gara Superstock firmando anche il record sul giro e lasciandosi alle spalle proprio Dunlop. Non contento, nell'ultima corsa del programma ha battuto tutti i favoriti anche nella Superbike, davanti a decine di migliaia di spettatori. Nessun debuttante era riuscito in un'impresa simile dal 2007. Lo stesso pilota allarga ancora di più l'orizzonte: "Se non sbaglio, dal 1955 nessuno aveva più vinto due gare al North West 200 da esordiente".

Quello sguardo con Dunlop prima della chicane

Il ricordo più vivido resta la staccata decisiva della Superstock. "Avrei tanto voluto avere una telecamera nel casco", ha spiegato Stacey. Sul rettilineo che porta alla prima chicane si è voltato verso il rivale: "Ho guardato verso Michael Dunlop. Ho visto il suo sguardo scivolare verso di me e poi tornare sulla pista, e ho pensato soltanto: tu frenerai, e poi frenerò io. Ed è andata proprio così".
Nessuna arroganza nei confronti del nordirlandese, anzi. "Michael è un pilota incredibile. Venire qui e batterlo è qualcosa di davvero speciale: di solito lo si può solo sognare, e credo di non essermi ancora svegliato da questo sogno".
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Nel 2027 con GRYD BMW accanto a Glenn Irwin

La conferma del ritorno ha fatto felice il direttore di gara Mervyn White, insignito del titolo di Member of the Order of the British Empire per i suoi meriti nel motociclismo. "La prestazione di Storm nel 2026 è stata una delle sorprese più grandi che abbiamo vissuto al North West da moltissimi anni", ha detto. "Quello che ha fatto il giovane inglese è stato straordinario. È arrivato da debuttante e ha dato una scossa a tutto l'evento. Cose così fanno bene allo sport".
Il prossimo anno Stacey correrà con il team GRYD BMW di Michael Laverty, che avrà in squadra anche Glenn Irwin. Una coppia che White promuove a pieni voti: "Il suo team manager sa come guidare una squadra. Con Storm e Glenn ha una combinazione eccellente". Al North West 200 2027 l'esordiente terribile non avrà più l'effetto sorpresa: stavolta toccherà agli altri studiarlo in staccata.
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North West 200

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