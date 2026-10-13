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Michael Dunlop al lavoro su una Gilera 250 con i colori di Marco Simoncelli. Sabato presentazione di "58"

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di Elisabetta Lubrani
TT: Michael Dunlop al lavoro sull'Aprilia 250 coi colori di Marco Simoncelli
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Michael Dunlop ha acceso la curiosità degli appassionati con un'immagine che parla direttamente al cuore dei tifosi italiani. Il fuoriclasse del Tourist Trophy, 36 volte vincitore sull'Isola di Man, ha pubblicato sui propri canali social alcune foto in cui lavora su una Gilera 250cc da Gran Premio decorata con la livrea di Marco Simoncelli.
Il nordirlandese non ha spiegato i suoi piani. Alle immagini ha affiancato soltanto una didascalia breve ma eloquente, "Ora per qualcosa di speciale".

Sabato 17 ottobre presentazione di "58"

Intanto sabato prossimo al Centro Giovani Kas8 di Igea (Rimini, via Ravenna 75) alle ore 18:30 verrà presentato il libro illustrato "58". L'opera racconta attraverso le magnifiche illustrazioni di Noemi Parente una storia di dedizione e talento ispirata proprio dal mitico Sic. Sarà presente l’autore Fabio Fagnani che parlerà del progetto e ricorderà Marco Simoncelli. Un appuntamento per tutti gli appassionati di motociclismo e per chi, ancora oggi, porta nel cuore il 58. Ricordiamo che il libro, edito da CDM Edizioni (l'editore di Corsedimoto) è disponibile in tutte le librerie fisiche e on line (qui per acquistarlo su Amazon)

La livrea del titolo 2008

La Gilera mostrata da Dunlop sfoggia i colori Metis che Simoncelli utilizzò nel 2008, l'anno in cui conquistò il titolo mondiale della classe 250. Resta però un punto da chiarire: al momento non si sa se si tratti di una moto effettivamente appartenuta al pilota di Coriano o di un esemplare che ne porta i colori come tributo.
Il tempismo non sembra casuale. Quest'anno ricorre il quindicesimo anniversario della morte del Sic, una figura che continua a essere amatissima in tutto il mondo delle corse.

L'ipotesi Classic TT

Dunlop ha una passione dichiarata per le 250 e quest'anno ha raccolto successi al Classic TT in sella a una Honda a due tempi. Non è da escludere che stia preparando la Gilera per portarla al Classic TT del prossimo anno, nella classe Lightweight. Per ora resta una suggestione, ma l'idea di vedere i colori di Simoncelli sfrecciare lungo il Mountain Course con uno dei protagonisti assoluti delle road races ha già fatto sognare molti tifosi.

Il ricordo del Sic

Simoncelli aveva debuttato in MotoGP nel 2010 con il team Gresini Honda, restando nella squadra anche nel 2011. Quell'anno arrivò il primo podio nella classe regina a Brno, poi il secondo posto in Australia, nel giorno in cui Casey Stoner si laureava campione del mondo per la seconda volta.
Una settimana dopo, al via del Gran Premio della Malesia a Sepang, Simoncelli perse la vita in un incidente che coinvolse Colin Edwards e Valentino Rossi. Nel 2012 il circuito di Misano è stato intitolato a lui, mentre il padre Paolo guida la squadra SIC58 Squadra Corse in Moto3.
Il suo nome è tornato protagonista anche quest'anno: al Gran Premio di San Marino il team Gresini ha corso con una livrea speciale ispirata in sua memoria. Ora tocca a Dunlop svelare che cosa abbia in mente per quella Gilera.
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