Il nuovo corso Kawasaki nel Mondiale Supersport parte con il piede giusto. Nel test di due giorni andato in scena mercoledì e giovedì sul Circuito de Jerez, Jaume Masià ha chiuso con il miglior tempo tra i piloti Supersport presenti, fermando il cronometro su 1'42"520 dopo 99 giri.

Alle sue spalle il compagno di squadra David Salvador, al debutto nella categoria, che ha completato 112 tornate con un personale di 1'42"873. Due segnali incoraggianti per una squadra che ha scelto di rivoluzionare la propria line-up in vista della stagione 2027.

Una scelta controcorrente

La decisione di Kawasaki di cambiare entrambi i piloti era maturata nonostante un finale di stagione in crescendo. Jeremy Alcoba, nelle ultime sei gare, aveva messo insieme quattro vittorie e sei podi, mentre Dominique Aegerter aveva chiuso l'ultimo appuntamento del campionato al secondo posto. Risultati che non sono bastati a far cambiare idea alla casa di Akashi, intenzionata a ripartire con una coppia nuova sulla ZX-6R 636. La pressione sui due nuovi arrivati, quindi, è evidente: chi prende il posto di un pilota capace di vincere con tanta continuità è chiamato a confermare subito la bontà della scelta.

Masià, la sfida del cambio di moto

Sono stati due giorni di test molto positivi. Sono davvero contento di come la squadra mi ha accolto. Ho lavorato tanto su me stesso e sul mio stile di guida, che è cambiato parecchio rispetto al mio approccio precedente". Per il 26enne di Valencia il passaggio alla Kawasaki rappresenta una svolta profonda: nelle ultime due stagioni aveva corso con la Ducati Panigale V2, una moto dal carattere molto diverso. La prima giornata era stata prudente, poi il ritmo è cresciuto fino al tempo migliore nel finale. A fine test lo spagnolo ha tracciato un bilancio molto positivo: "

Salvador già a casa sulla ZX-6R

Diverso il discorso per Salvador, che sulla verdona si è trovato a proprio agio fin dai primi giri. Il 23enne, vicecampione del Mondiale Sportbike, conosceva già la stessa moto, utilizzata in quella categoria in versione depotenziata a circa 90 cavalli. Il lavoro a Jerez è servito soprattutto ad abituarsi alla potenza piena e a raccogliere informazioni, come confermano i suoi 112 giri, il bottino più alto del test. "È stato un test incredibile. C'era moltissimo da imparare e da provare, ma sia la squadra sia la moto sono state fantastiche", ha spiegato lo spagnolo.

Salvador ha anche sottolineato il feeling immediato con i nuovi tecnici: "Mi trovo già benissimo con la mia nuova squadra tecnica e voglio ringraziare tutti per il duro lavoro di questa settimana. Sono particolarmente contento di aver potuto provare le nuove gomme. Nel complesso questo test è stato estremamente importante e mi ha permesso di prepararmi nel miglior modo possibile alla mia prima stagione in Supersport". Per Kawasaki, dopo l'addio ad Alcoba e Aegerter, il primo verdetto è incoraggiante: la vera prova arriverà però con il via del campionato 2027.