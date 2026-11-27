Le prime prove del GP di Losail è andato in archivio, consegnandoci una Mercedes già imprendibile.

L'azione sul tracciao di Lusail ci ha detto che la W17 è la vettura da battere e che per le altre, sin da ora, a meno di cataclismi, sarà difficile sognare in grande La FIA ha anche emanato la sua sentenza sul caso Yuki Tsunoda a Monza, bocciando la richiesta dell’AUDI. Vediamo dunque cosa ci ha detto questo venerdì qatariota.

Tsunoda salva il suo punto

L’AUDI aveva presentato ricorso alla FIA per il decimo posto guadagnato da Yuki Tsunoda con la Racing Bulls durante il GP d’Italia. Il pilota nipponico era tornato per sostituire Liam Lawson nella scuderia di Faenza, dopo che l’oceanico era stato promosso in Red Bull, per sostituire l’infortunato Isack Hadjar. Il nipponico come ricorderete è giunto decimo a Monza ma l’AUDI aveva presentato ricorso, questo perchè Yuki aveva provocato un ulteriore giro di allineamento nella gara italiana, quindi sarebbe dovuto scattare dalla pit line. La FIA ha dichiarato che la casa tedesca ha ragione nel ricorso, ma che la classifica resta la stessa. Ne sapremo di più quando usciranno le. motivazioni Le Classifiche, dunque, restano invariate.

Un ricordo che oggi compie dieci anni

Il ventisette novembre del 2016 si corse il GP di Abu Dhabi, ultima tappa di quella stagione, che fu vinto da Lewis Hamilton con la Mercedes. Nico Rosberg giungendo secondo si laureò Campione del Mondo correndo sempre con la casa anglo tedesca. Rosberg annunciò pochi giorni dopo, più precisamente il 2 dicembre il suo ritiro dalle corse. Dieci anni fa, dunque, il figlio d’arte vinse il suo unico titolo in Formula 1, dopo una carriera col peso di quel cognome ingombrante e quasi con la convinzione che dovesse raggiungere il padre nel palmares. La carriera del tedesco è stata eccelsa, tanto da aver battuto Hamilton nei suoi anni d’oro e di aver tenuto testa a Michael Schumcher quando la Mercedes non era ancora una vettura di primo ordine.

Mercedes ha dominato il venerdì

La seconda sessione o meglio tutto il venerdì si è concluso con una Mercedes in forma smagliante, con una W17 che si è presentata con l’assetto di Sepang. Il neocampione del Mondo Andrea Kimi Antonelli ha chiuso davanti a tutti, con il compagno George Russell ad inseguirlo. Dietro le due frecce d’argento troviamo le due papaya, con Lando Norris davanti ad Oscar Piastri. Le forza in campo paiono già segnate, tanto che dietro ci sono le due Red Bull, con Max Verstappen davanti ad Hadjar. Le Ferrari sono davvero indietro, visto che Charles Leclerc chiude settimo e Lewis Hamilton ottavo. Vedremo cosa ci dirà la qualifica, ma sin ora, si può dire che sarà un weekend molto difficile per il Cavallino Rampante.

I tempi della FP2 GP del Qatar

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

FOTO: Formula 1