Grande spettacolo a Las Vegas: all'ultimo giro di un GP agitatissimo Max Verstappen conquista la settantacinquesima vittoria in Formula 1.

L’olandese vince un GP concitatissimo, pieno di sorpassi: si è arrivati all’ultimo giro senza un vero leader, con un quartetto di piloti in gioco per il successo. SuperMax è stato il più furbo e veloce: aveva una strategia in mente, cioè un clamoroso sorpasso all'ultima curva, ma non ce n'è stato bisogno perchè il terzetto dietro di lui si è ostacolato, per cui l'olandese non ha avuto problemi. Nella città che non dorme mai, si è visto un GP divertente con la prima posizione cambiata tantissime volte di mano.

Le McLaren sul podio

Il podio lo completano i papaya che proprio all’ultima tornata riescono a calare le proprie carte e a conquistare questo risultato. Lando Norris secondo resta calmo e gestisce bene l’energia, mentre Oscar Piastri è superbo rimontando quattordicesimo posizioni e chiudendo terzo. Soltanto quarto Andrea Kimi Antonelli che perde tutto nell’ultimo giro, un problema per lui forse nel gestire l’energia perché cercava di rimanere attaccato a Max. Resta una bella gara la sua, ma è una beffa chiudere fuori dal podio. Pierre Gasly con la Alpine chiude quinto ed è un risultato eccezionale per il francese.

La Alpine può ritenersi soddisfatta, visto che Franco Colapinto chiude sesto e la squadra transalpina torna così a guadagnare punti nei confronti della Racing Bulls.

Ferrari ma che combini?

Nuovo disastro per la rossa. Leclerc e Hamilton già in difficoltà nelle qualifiche, hanno incrociato più volte le linee, finendo anche al contatto e beccandosi dieci secondi di penalità a testa. Il britannico ha concluso settimo un GP pieno di rammarico e che, come al solito, lascerà una coda di polemiche. Ottavo chiude Carlos Sainz con la Williams davanti a George Russell che sbaglia a due giri dalla fine, prendendo un detrito dell’ala della Red Bull di Isack Hadjar. Decimo dunque Leclerc, ma la Ferrari dovrùà spiegare il comportamento dei propri piloti, che si sono fatti gara uno contro l’altro.

Albon non ha preso parte alla gara

Nel corso del diciannovesimo giro vanno a contatto Sergio Perez e Rafael Camara con il messicano della Cadillac che ha peggio, finendo la sua gara contro il muro. Esce così la Safety Car per ripulire la pista e tutti vanno al pitstop e alla ripartenza dalla sosta combina la frittata Arvid Lindblad. Il giovane britannico della Racing Bulls si gira mentre scalda le gomme, per via delle basse temperature e lo portano al ritiro. Alexander Albon della Williams non ha preso parte alla gara.

Arrivo GP di Las Vegas

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Foto: Formula 1