Nessuno ha visto la caduta di Marc Marquez da vicino come suo fratello. Alex era subito dietro la Ducati ufficiale quando, a un giro e mezzo dalla fine della Sprint di Portimao, il leader del Mondiale è finito nella ghiaia della curva 7 con il decimo titolo ormai in tasca. Il pilota Gresini ha ereditato il terzo posto, ma ha ammesso di aver rischiato grosso a sua volta: "Lui è caduto e io quasi cado dietro di lui", ha raccontato.

Dal "posto VIP" alla paura

Fino a quel momento la gara sembrava sotto controllo. "Era tutto sotto controllo", ha detto Alex ammettendo che Marc andava un po' più forte di lui ma che aveva provato comunque a mettergli pressione. Poi le prime gocce di pioggia a tre giri dalla fine, più intense nel penultimo passaggio. Alex ha descritto la sua reazione con un'immagine che rende bene l'idea: dentro di sé ha avuto la stessa reazione delle famiglie davanti alla tv, solo che lui era in sella, sul suo personale posto in prima fila.

Il contraccolpo emotivo è stato immediato. "Ogni volta che vedo mio fratello cadere davanti a me perdo un po' di concentrazione. È normale preoccuparsi quando succede una cosa del genere", Per quattro o cinque curve ha guidato molto piano, finché sugli schermi a bordo pista non ha visto Marc in piedi e in buone condizioni dopo una scivolata lunga. Solo allora ha deciso che quel terzo posto non poteva sfuggirgli.

L'ultimo giro in difesa

Nell'ultimo giro Pedro Acosta lo ha attaccato alla prima curva, ma Alex ha chiuso tutte le porte, con la pioggia tornata a cadere tra le curve 11 e 12. Il pilota KTM ha chiuso quarto a tre decimi. "Sono rimasto molto calmo", ha assicurato il fratello minore, che a Motosan ha riconosciuto di non avere margine: "Oggi non ne avevo di più, sinceramente". Dopo un lungo periodo a casa, questo terzo posto fa davvero bene.

Il consiglio a Marc per domenica

Alex non vede drammi in vista della gara lunga. Secondo lui Marc ha abbastanza vantaggio per affrontarla con serenità e saprà leggere l'errore: "Marc sa analizzare molto bene perché è caduto e perché no. Oggi è facile da analizzare, perché è una caduta dovuta alla pioggia. Quindi credo che farà tabula rasa". E ancora: "Non bisogna allarmarsi. Oggi poteva succedere in una Sprint e basta".

Per sé, invece, si aspetta una domenica meno frenetica: "Nella Sprint è tutto più intenso rispetto alla gara lunga, infatti mi aspetto un ritmo inferiore. Magari con la media al posteriore sarà più gestibile".