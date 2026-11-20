Assolutamente sì». Una presa di posizione netta, arrivata dopo un giovedì in cui lo stesso Marquez aveva lasciato più di uno spiraglio. Ducati non vuole sentir parlare di ritiro. A Portimao, nel giorno in cui Marc Marquez ha iniziato il weekend che può consegnargli il decimo titolo iridato, Davide Tardozzi ha risposto senza esitazioni a chi gli chiedeva se il numero 93 sarà sulla Desmosedici ufficiale al primo GP del 2027, in programma a Buriram a marzo: «». Una presa di posizione netta, arrivata dopo un giovedì in cui lo stesso Marquez aveva lasciato più di uno spiraglio.

La domanda è arrivata da Jack Appleyard, inviato di MotoGP.com in pit lane, che ha chiesto al team manager se potesse garantire al 100% la presenza dello spagnolo in Thailandia. Tardozzi ha confermato, aggiungendo che Marc resterà con la squadra anche dopo questa stagione, che spera di festeggiare il Mondiale proprio in Portogallo e che, subito dopo, il pilota comincerà a concentrarsi sulla prossima stagione con la nuova moto.

Le parole di Bradl e la risposta aperta di Marc

"Naturalmente ho ancora due anni di contratto con Ducati, ma quest'anno è stato piuttosto difficile sotto alcuni aspetti", aveva detto, ricordando che la priorità resta chiudere il Mondiale. Ne avevamo parlato in A riaccendere il dibattito era stato Stefan Bradl, ex compagno di squadra di Marquez in Honda, convinto che il catalano possa chiudere la carriera in caso di titolo. Sulla carta il quadro è chiaro: il contratto con Ducati copre altre due stagioni, fino alla fine del 2028. Ma in conferenza stampa, giovedì, Marquez non aveva smentito in modo esplicito.", aveva detto, ricordando che la priorità resta chiudere il Mondiale. Ne avevamo parlato in Marc Marquez: fobia degli infortuni e voci insistenti sul ritiro

Anche Cal Crutchlow, nelle stesse ore, ha respinto l'ipotesi di un addio dopo il titolo. E un indizio sul futuro c'è già: nel corso dell'anno Marquez ha provato due volte il prototipo Ducati 850cc con gomme Pirelli, nei test del lunedì dopo Brno e Red Bull Ring. Dal 2027 la MotoGP passerà proprio a motori 850cc e pneumatici Pirelli.

Su Sky il tono cambia: «Io credo»

Davanti alle telecamere di Sky Sport, però, Tardozzi ha usato una formula più prudente, citando anche le condizioni fisiche del pilota: "La sua situazione fisica è ben conosciuta da tutti. Io credo che Marc darà seguito ai suoi due anni di contratto e credo che lo farà nel migliore dei modi. La focalizzazione è sul Mondiale ora, dopodiché credo che penserà all'anno prossimo". Non una smentita della sicurezza mostrata a MotoGP.com, ma una sfumatura che difficilmente spegnerà del tutto le voci.

Intanto c'è un titolo da chiudere. Marquez sarà campione già nella Sprint se batterà Jorge Martin di almeno due punti, oppure domenica se non perderà più di 23 punti nei confronti del pilota Aprilia. Secondo Tardozzi il suo pilota ha l'approccio giusto per gestire la pressione, anche se il rivale da tenere d'occhio in pista potrebbe essere Marco Bezzecchi, pronto "a dare tutto per vincere entrambe le gare". Nel box ufficiale, al posto dell'infortunato Pecco Bagnaia, c'è Iker Lecuona. Se il Mondiale arriverà, sarà il momento di capire quanto pesano davvero quel «credo» e quell'«assolutamente sì».