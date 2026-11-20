Questo fine settimana il mondo del supercross avrà gli occhi puntati sulla La Défense Arena, dove si terrà il prestigioso Supercross de Paris. Sacha Coenen farà il suo debutto nella disciplina in vista del passaggio a tempo pieno dal MXGP all’AMA Supermotocross nel 2027.

Anche se per la maggior parte dei piloti professionisti di Supercross e Motocross la stagione 2026 si è conclusa alcune settimane fa, il tempo per prepararsi al nuovo anno è davvero poco, con l’A1 ormai alle porte, a gennaio.

Per questo molti piloti prendono parte a competizioni regionali o a gare singole come il Supercross de Paris. Dopo aver già vinto diverse gare dell’AusX Open nell’ultimo mese , il campione in carica della classe 450 AMA Supercross Ken Roczen sarà al via a Parigi insieme a Tom Vialle, Jason Anderson e Aaron Plessinger. L’ex campione della 250 Jo Shimoda, invece, salirà di categoria e gareggerà nella classe 450 (SX1).

Anche la classe 250 (SX2) attirerà molta attenzione, con il talentuoso Sacha Coenen pronto a debuttare nel Supercross. Il giovane belga arriva dopo la vittoria al MX of Nations insieme al fratello Lucas e a Liam Everts. All’inizio di quest’anno Sacha ha gareggiato negli Stati Uniti nelle prove outdoor di Thunder Valley e Southwick, ottenendo due vittorie su due in quest’ultima e imponendosi nonostante la frattura della clavicola rimediata nelle fasi finali di Gara 2.

Lucas Coenen sarà assente dall’evento a causa di un infortunio, ma i due fratelli dovrebbero gareggiare fin dalla prima prova del calendario AMA del prossimo anno.

Programma del Supercross de Paris 2026