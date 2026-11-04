Uno degli argomenti più caldi di questa pausa tra le stagioni è il futuro dell'ex due volte campione della 450 Chase Sexton. L'americano ha annunciato ufficialmente la sua separazione da Kawasaki solo poche settimane fa, ma resta da vedere per quale squadra correrà nel 2027.

Si può dire con certezza che per Sexton il 2026 è stato un anno difficile. Nonostante abbia conquistato due vittorie assolute nella parte della stagione dedicata al Supercross con Kawasaki, una brutta caduta a Thunder Valley ha posto fine anzitempo alla sua stagione outdoor di Motocross. Di conseguenza, Sexton ha annunciato che lascerà Kawasaki dopo una sola stagione con il team.

Anche se se ne parlava già da tempo, l'annuncio ha scatenato un vortice di indiscrezioni sul futuro del ventisettenne; alcuni ipotizzano persino un suo passaggio alla MXGP nel 2027.

In una recente intervista al programma 'Candid Coverage', Sexton ha fornito un altro indizio sulla sua decisione, che ormai sembra definitiva.

Alla domanda su quale colore avrebbe avuto la sua moto alla partenza di Anaheim 1 nel 2027, Sexton ha risposto:

"Non posso dire molto. Mi limiterò a dire che sarà un parafango di un colore con cui mi avete già visto correre."

Questo restringe certamente le possibili opzioni per il 2027 a KTM o Honda, ma non è ancora chiaro a quale delle due squadre tornerà. In passato ha vinto con Honda due titoli nella 250 SX e uno nella 450 SX, mentre con la KTM ufficiale ha conquistato il campionato Pro Motocross nel 2024.

Al momento, KTM può contare su una formazione di primo livello con Jorge Prado e Lucas Coenen, oltre a molti talenti nella sua squadra 250. Con la chiusura del team ufficiale Husqvarna, è plausibile che nel 2027 possa schierare anche tre piloti nella classe 450.

Honda, però, può vantare una formazione ancora più competitiva, con entrambi i fratelli Lawrence nella squadra 450. I due hanno chiuso al primo e al secondo posto il campionato Pro Motocross di quest'anno e sono stati praticamente imbattibili, dominando tutte le gare della stagione tranne quella di Ironman.

In ogni caso, sembra che entrambe le squadre possano presentarsi al 2027 in una posizione estremamente favorevole se ingaggeranno Sexton, ma non è ancora stato fatto alcun annuncio ufficiale che confermi l'accordo.