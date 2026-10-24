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Chase Sexton e Kawasaki si separano ufficialmente: dove andrà nel 2027?

Motocross
di Andrew McLarney
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Dopo molte speculazioni, Chase Sexton e Kawasaki si sono ufficialmente separati. L’americano e il costruttore giapponese hanno concordato una risoluzione consensuale del contratto dopo una stagione difficile, durata appena un anno.
Kawasaki Racing ha annunciato oggi che Sexton lascerà il team con effetto immediato, anche se resta da vedere dove correrà nella stagione 2027.
Il quattro volte campione, vincitore in passato dei campionati AMA Pro Motocross 2024 e Supercross 2023, non ha vissuto un’esperienza particolarmente positiva con la moto verde. Ciononostante, all’inizio di quest’anno ha conquistato vittorie di manche ad Anaheim e Salt Lake City, ma la sua permanenza è stata in gran parte segnata da gravi cadute e da un’insoddisfazione generale per la moto, evidente a tutti.
Il sesto posto assoluto nella classifica Supercross è stato al di sotto delle aspettative, mentre la sua stagione outdoor di Motocross si è conclusa in anticipo dopo una brutta caduta a Thunder Valley.

Dove correrà Sexton nel 2027?

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe puntare a unirsi all’MXGP in Europa, mentre altri ipotizzano un suo passaggio a Star Racing Yamaha nel 2027. L’opzione europea sembra la più probabile, visto che alcuni mesi fa Sexton è stato avvistato al GP d’Olanda dell’MXGP.
Con alcuni posti disponibili in KTM grazie a la partenza di Lucas Coenen, oltre al posto in Kawasaki dell’ex campione Romain Febvre, il talentuoso ventisettenne ha sicuramente diverse opzioni e sarà uno dei nomi più ambiti sul mercato piloti.
Nel suo post, Sexton ha ringraziato Kawasaki per i bei ricordi, ribadendo che la risoluzione del contratto è stata una decisione consensuale.

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Chase Sexton

diAndrew McLarney

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