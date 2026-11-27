Il tre volte campione AMA SuperMotocross Jett Lawrence è tornato ad allenarsi dopo essere stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico alla caviglia destra infortunata. Sarà uno dei principali contendenti al titolo nella prossima stagione, al via il 9 gennaio ad Anaheim, in California.

La stella australiana Jett Lawrence ha già lasciato il segno nel mondo del motocross, ma a soli 23 anni ha ancora un futuro ricco di opportunità davanti a sé: è il pilota più talentuoso che questo sport abbia mai visto. Ha già conquistato 10 titoli AMA nelle classi 250 e 450, compresa una stagione 2023 perfetta e imbattuta, ed è entrato di diritto nella storia. Tuttavia, un grave infortunio all'inizio del 2026 lo ha costretto a saltare la parte Supercross del calendario SMX.

Per molti piloti, un infortunio come quello subito all'inizio del 2026 avrebbe significato la fine della carriera. Una doppia frattura ha spezzato l'astragalo in tre parti, mentre un'altra frattura ha interessato l'osso navicolare: per stabilizzare il tutto sono state necessarie 11 viti metalliche. Nonostante ciò, in estate Jett è tornato a gareggiare nelle prove outdoor di Motocross, chiudendo al 2° posto in classifica generale dietro al fratello maggiore Hunter. Dopo aver saltato l'ultima prova stagionale a Ironman, Jett ha rinunciato ai playoff SMX per sottoporsi a un intervento chirurgico.

È incredibile che sia riuscito persino a schierarsi al via a Pala a maggio e, mentre zoppicava verso il podio per ritirare il trofeo, era evidente che fosse ancora molto lontano dalla piena forma.

L'intervento ha permesso di rimuovere le viti e dovrebbe consentire all'ex campione di affrontare il recupero in modo più naturale. All'inizio di questo mese, ha fornito un aggiornamento sui tempi previsti per il ritorno agli allenamenti e, a quanto pare, tutto procede secondo programma.

In un post su Instagram, ripreso anche dal marchio di abbigliamento tecnico 100%, si vede Jett di nuovo in sella alla sua Honda oggi, mentre inizia la preparazione per l'imminente stagione SMX: