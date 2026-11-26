Diogo Moreira ha messo in bacheca un tris che riesce a pochi: dopo la Moto3 e la Moto2, il brasiliano del team LCR Honda è il miglior debuttante anche in MotoGP.

Il conto aritmetico si è chiuso al GP del Portogallo, e ora, alla vigilia di Valencia, il pilota si gode il risultato senza però perdere di vista l'ultima missione della stagione. Quella del Circuit Ricardo Tormo sarà la sua ultima gara con la squadra satellite prima del salto nel team ufficiale Honda HRC , e Moreira ha un conto aperto con la bandiera a scacchi: nelle ultime domeniche non è riuscito a vederla.

Una sfida a due finita in anticipo

Nella corsa al titolo di Rookie of the Year 2026 i contendenti erano soltanto due: Moreira e Toprak Razgatlioglu. L'infortunio alla spalla rimediato dal turco in Indonesia, che lo ha costretto a saltare tutte le gare rimanenti, ha di fatto spianato la strada al brasiliano, poi premiato dai numeri a Portimao. Diogo era arrivato in top class da campione del mondo Moto2, andando subito a punti nel primo appuntamento stagionale in Thailandia.

L'orgoglio di Moreira

Nella vigilia dell'ultimo GP 2026 a Valencia il pilota LCR non ha nascosto la soddisfazione per una stagione d'esordio andata oltre le attese. "Alla fine sono contento perché la MotoGP è super difficile, direi che la classe MotoGP è difficile da capire", ha spiegato Moreira. "Penso che dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo fatto una bella stagione, alcune buone gare quest'anno. Quindi, contento". Poi lo sguardo alla collezione di riconoscimenti da debuttante, ottenuti in tutte e tre le classi del Motomondiale: "Contento perché alla fine siamo stati 'rookie della stagione' anche in Moto3 e Moto2, e anche quest'anno, quindi penso che sia bello avere anche questi piccoli dettagli".

Valencia, poi il debutto in HRC

Il traguardo stagionale resta però uno solo: portare a termine la gara lunga. "Voglio solo provare a chiudere quest'anno nel modo giusto, perché sono già alcune gare che non finiamo la domenica, quindi questa domenica dobbiamo arrivare in fondo", ha detto il brasiliano. Subito dopo comincerà la nuova avventura: il suo 2027 con la Honda ufficiale partirà di fatto martedì, con i test in programma a Valencia dopo il Gran Premio.

Moreira vive la promozione con entusiasmo, senza lasciarsi distrarre. "Dobbiamo finire questo weekend, ma è anche bello avere questa promozione", ha aggiunto. "Dobbiamo chiudere quest'anno nel modo giusto, ma di sicuro sono emozionato di iniziare questo nuovo viaggio nel team ufficiale. Proverò a godermela. Di sicuro sarà una nuova squadra, una nuova famiglia, nuovi meccanici, quindi sarà bello rifarlo. Vediamo, ma sono molto emozionato di cominciare".