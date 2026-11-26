Marc Marquez ha raggiunto quota dieci titoli mondiali, eguagliando gli otto titoli in classe regina di Giacomo Agostini (15 titoli). Domenica, a Portimao, è stata una grande festa per la famiglia di Cervera. Al fianco del fuoriclasse della Ducati c'era anche la sua dolce metà, Gemma Pinto , e suo fratello Alex. L'atleta del team Gresini ha ripercorso la difficile stagione MotoGP vissuta dal fratello maggiore, ripercorrendo quelli che a suo avviso sono state le tappe cruciali.

L'operazione dopo Le Mans

Un anno fa Marc Marquez ha subito una brutta caduta a Mandalika, costringendolo a saltare le ultime gare del Motomondiale 2025. Fortunatamente aveva già incassato il titolo iridato a Motegi. Ma quell'incidente ha frenato la preparazione invernale e l'inizio del campionato 2026. Al Mugello ha toccato il punto più basso, con un distacco di 102 punti dall'allora leader di classifica Marco Bezzecchi.

Che valore ha questo titolo per Marc. "Lo considererei il più importante di tutti, soprattutto considerando cosa significasse per lui quel titolo l'anno scorso. Lo aveva già detto in precampionato e durante l'inverno, che si sentiva molto vuoto, e non so come abbia fatto a ritrovare quella motivazione, quella determinazione", ha spiegato Alex Marquez.

Il punto di svolta la caduta a Le Mans, che l'ha costretto a ritornare in sala operatoria per il doppio intervento al braccio e alla caviglia. "Quando è arrivato il momento di fermarsi, è scattato qualcosa, e credo che il vero titolo sia davvero maturato a Balaton e Brno. Credo che sia lì che abbia cambiato mentalità, che abbia capito che era possibile. E guarda, tutti quei brutti giorni in cui finiva sesto o settimo, quando sembrava un disastro e la nave stava affondando, sono ciò che ha permesso alla nave di rimanere a galla più che mai".

Una stagione mentalmente difficile

Dal punto di vista mentale non è stata una stagione MotoGP facile per il fuoriclasse della Ducati. L'infortunio e il dolore al braccio hanno segnato non poco i risultati nella prima parte del campionato e anche dopo. Nel frattempo Jorge Martin e Marco Bezzecchi sembravano andare in vetta come treni ad alta velocità... A dargli forza e coraggio anche l'affetto di amici e familiari. "C'è stato un momento in cui l'ho paragonato a quando era alla Honda. Quei momenti molto difficili in cui dovevamo dargli la tranquillità di cui aveva bisogno, la calma, la consapevolezza che questa è una strada lunga, che ce la farà e che ha bisogno di pazienza. Lui l'ha avuta, e questo è Marc. Voglio dire, non è che l'Aprilia abbia perso quel titolo, ma piuttosto che lui l'ha vinto facendo le cose quando dovevano essere fatte".

Dalla prossima stagione MotoGP Alex Marquez vestirà i colori del team KTM factory. Al di là dei risultati, il minore dei fratelli di Cervera rivestirà per sempre un ruolo fondamentale nella vita e nella carriera della leggenda Marc. "Come famiglia, nei momenti difficili è sempre importante esserci l'uno per l'altro e comportarsi da fratello, non c'è altro modo", ha concluso il pilota Gresini. "Quest'anno ha fatto più fatica a ingranare, ma sa come trovare la carica ovunque. Marc può sorprenderci in qualsiasi momento".