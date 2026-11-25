Marc Marquez ha appena chiuso i conti con il Mondiale a Portimao, ma il suo prossimo compagno di box in Ducati ha già iniziato la partita a scacchi in vista del 2027.

Pedro Acosta , indicato da molti come il rivale più pericoloso per il fuoriclasse di Cervera nella prossima stagione, ha scelto di presentarsi come l'ultimo arrivato. Una mossa studiata per spostare tutto il peso delle aspettative sulle spalle del neo campione del mondo.

Il tributo a Marc e la stoccata all'Aprilia

Il Gran Premio del Portogallo ha consegnato a Marquez il decimo titolo iridato, l'ottavo nella classe regina e il secondo consecutivo in sella alla Ducati. Lo spagnolo è arrivato al traguardo con una gara accorta, il giorno dopo la caduta nella Sprint. Un approccio prudente che ha un po' stupito Acosta, il quale però ne ha riconosciuto la logica. "Sono rimasto sorpreso di vederlo un po' sulla difensiva, ma è normale. Dopo tutto quello che è successo quest'anno, con tutti questi colpi di scena, e dopo la gara di ieri, non aveva bisogno di prendersi altri rischi".

Il pilota di Mazarron non si è limitato ai complimenti e ha individuato anche chi, a suo giudizio, ha lasciato scappare l'occasione. "Lo meritava più di chiunque altro, perché è chiaro che l'Aprilia ha perso il titolo", ha proseguito Acosta. "Il modo in cui ha gestito questo campionato, fermandosi, tornando, e poi tornando ancora, è qualcosa che merita ammirazione e che bisogna seguire da vicino". Parole che fotografano una stagione fatta di stop forzati e rientri, chiusa comunque con la corona in testa.

Il 2027 come pagina bianca

"Penso che sarà una categoria diversa, con un formato di gara e di weekend diverso. Quindi penso che ripartiremo tutti da zero", ha spiegato il ventenne della KTM, che il prossimo anno passerà alla Rossa. Il campionato non è ancora finito: resta la trasferta di Valencia, dove con il titolo già assegnato Jorge Martin e Marco Bezzecchi si contenderanno il platonico secondo posto, ma soprattutto Aprilia cercherà di portare a casa almeno il Mondiale Costruttori. Subito dopo il paddock entrerà nell'era dei prototipi da 850cc, con i test che apriranno il nuovo ciclo tecnico. Ed è proprio lì che Acosta vede la grande occasione, perché il cambio di regolamento rischia di cancellare i punti di riferimento accumulati finora.", ha spiegato il ventenne della KTM, che il prossimo anno passerà alla Rossa.

La pressione girata su Marquez

La frecciata più affilata è arrivata quando ad Acosta è stato chiesto se Marquez debba temerlo come futuro compagno di squadra. Il giovane spagnolo ha ribaltato la prospettiva, mettendo a confronto il palmarès dell'otto volte campione della MotoGP con il proprio, ridotto a un solo Gran Premio vinto. Il messaggio è chiaro: l'obbligo di vincere, nel box Ducati, sarà tutto di Marc. Una lettura che si inserisce in un momento in cui lo stesso Marquez non ha ancora sciolto del tutto i dubbi sul proprio futuro.

Più che un attacco, una dichiarazione di intenti: Acosta si veste da outsider per poter giocare senza nulla da perdere. La convivenza con Marquez nel 2027 promette scintille già prima di salire in moto.