Maverick Vinales non avrà il suo saluto a KTM ed alla MotoGP in pista: non è ancora a posto per il gran finale a Valencia, correrà Pol Espargaro.

Maverick Vinales in azione nei prossimi giorni al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Nessun saluto in pista quindi per lo spagnolo con KTM e più in generale con il Mondiale MotoGP, in cui non lo ritroveremo certo nel 2027, visto che è rimasto senza sella. Un finale inglorioso per il pilota di Figueres, che da oltre un anno sta lottando con un guaio alla spalla dal GP Sachsenring 2025, rivelatosi più grave del previsto date le tantissime assenze riportate sia l'anno scorso che quest'anno. A Valencia correrà ancora il tester Pol Espargaro accanto ad Enea Bastianini, anche lui all'ultimo atto con KTM e Tech3 Racing Non vedremoin azione nei prossimi giorni al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Nessun saluto in pista quindi per lo spagnolo con KTM e più in generale con il Mondiale MotoGP, in cui non lo ritroveremo certo nel 2027, visto che è rimasto senza sella. Un finale inglorioso per il pilota di Figueres, che da oltre un anno sta lottando con un guaio alla spalla dal GP Sachsenring 2025, rivelatosi più grave del previsto date le tantissime assenze riportate sia l'anno scorso che quest'anno. A Valencia correrà ancora il tester Pol Espargaro accanto ad Enea Bastianini, anche lui all'ultimo atto con KTM e Tech3 Racing prima di passare a Trackhouse Aprilia nel 2027.

Addio Maverick Vinales, la nota KTM e Tech3 verso il GP Valencia

Maverick Viñales salterà il Gran Premio di Valencia, ponendo fine anticipatamente alla sua stagione 2026 in MotoGP. Il team Red Bull KTM Tech3 potrà contare ancora una volta sull'esperienza e sulla velocità del collaudatore Pol Espargaró il prossimo fine settimana per il Gran Premio di Valencia, 22ª e ultima tappa della stagione 2026 della MotoGP e sesta apparizione con la KTM RC16 in questa stagione.

Il recupero di Viñales e la sicurezza di tutti in pista rimangono le priorità dopo un periodo difficile a causa dell'infortunio alla spalla subito al Sachsenring nel 2025. Nonostante l'intervento chirurgico correttivo a cui si è sottoposto all'inizio di quest'anno e l'impegno costante per tornare in piena forma, il recupero di Viñales si è rivelato più complicato del previsto, impedendogli di partecipare all'ultima gara del campionato 2026. La notizia rappresenta una conclusione di stagione particolarmente deludente, dato che l'intero team Tech3 sperava di vedere Viñales tornare in azione per il suo Gran Premio di casa, per chiudere così il suo attuale capitolo in MotoGP davanti ai tifosi spagnoli.

Nicolas Goyon, Team Manager: “Maverick non parteciperà al Gran Premio di Valencia. È ovviamente un grande peccato. Tutto il team Tech3 avrebbe voluto rivedere Maverick sulla nostra moto per l'ultima gara del campionato 2026, dandogli l'opportunità di disputare una gara d'addio con la squadra. Purtroppo, le cose non sono andate secondo i piani in questa stagione. Pol lo sostituirà quindi al volante della nostra Tech3 per la gara finale di questa settimana. Gli siamo grati per aver dato ancora una volta il suo contributo al team.”