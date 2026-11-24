Johann Zarco partirà con un handicap nell'ultima gara della stagione. I commissari FIM della MotoGP hanno inflitto al pilota della Honda LCR una Long Lap Penalty da scontare nel Gran Premio di Valencia, per il contatto con Alex Marquez nel primo giro della gara di Portimao. Il francese non ha fatto polemica: ha accettato la decisione e chiuso il discorso in poche parole, al termine di un weekend portoghese iniziato benissimo e finito nel peggiore dei modi.

Il verdetto dei commissari

L'episodio è avvenuto poche curve dopo il via. Zarco ha cercato il sorpasso all'interno sulla Ducati del team Gresini, ha perso l'anteriore ed è caduto, costringendo lo spagnolo a finire nella ghiaia. Secondo il comunicato ufficiale, il contatto è avvenuto alla curva 11 e ha avuto conseguenze negative per il pilota numero 73. La Direzione Gara aveva annunciato già durante la corsa che l'incidente sarebbe stato esaminato dopo la bandiera a scacchi. Per i commissari si è trattato di guida irresponsabile, pericolosa per gli altri concorrenti, in violazione dell'articolo 1.21.2 del regolamento FIM. L'episodio è stato classificato come MGP-CC2 (Opening Lap), la categoria che riguarda i contatti in fase di sorpasso nel giro d'apertura.

Il comunicato precisa anche cosa succede se Zarco non dovesse correre a Valencia: in caso di assenza per un problema non legato all'incidente di Portimao, la penalità sarà considerata scontata. Se invece il forfait dipendesse proprio da questo episodio, il Long Lap slitterebbe al primo evento del campionato a cui il francese prenderà parte.

La versione di Zarco

Il pilota LCR ha spiegato cosa aveva visto in quel momento: "Per me Alex era un po' più largo rispetto a Brad Binder. Non pensavo che sarebbe rientrato su quella traiettoria. Per questo ho provato il sorpasso all'interno. Ma lui è rientrato e con il contatto sono caduto. Così la mia gara era già persa al primo giro". Resta la delusione per un'occasione sprecata: "Sono molto deluso. Volevo finire la gara e vedere se riuscivo a mantenere anche sulla distanza completa il buon passo del venerdì". Sulla sanzione, invece, nessuna contestazione. "Teniamo i lati positivi del weekend e ci concentriamo sull'ultima gara a Valencia".

Un weekend da incubo per LCR

Eppure il Portogallo era partito sotto i migliori auspici. Venerdì Zarco aveva chiuso nei primi cinque, conquistando l'accesso diretto alla Q2. Da sabato le condizioni mutevoli della pista, di solito il suo terreno preferito, gli hanno tolto sensazioni: nono in qualifica, poi la caduta a metà Sprint mentre lottava per la top 8. La domenica è andata ancora peggio, e il Long Lap complicherà la sua ultima gara dell'anno.