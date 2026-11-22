Bandiera rossa e caos ai box: la procedura sbagliata costa a Manuel Gonzalez il GP di Portimao, ed è una mazzata per il campionato... Cos'è successo.

Manuel Gonzalez, coinvolto in un incidente multiplo all'ottavo giro del GP (interrotto con bandiera rossa). Non finisce qui: la moto viene riportata al box dalla pit lane, unico posto da cui è consentito passare per essere idoneo per il nuovo GP. Ma si può solo dall'entrata, non dall'uscita, come invece succede, e Manuel Gonzalez viene escluso dalla gara! Un regalo enorme per Izan Guevara, che quindi ha l'occasione d'oro per annullare il Appena otto giri ed un colpo di scena che stravolge la Moto2 , coinvolto in un incidente multiplo all'ottavo giro del GP (interrotto con bandiera rossa). Non finisce qui: la moto viene riportata al box dalla pit lane, unico posto da cui è consentito passare per essere idoneo per il nuovo GP. Ma si può solo dall'entrata, non dall'uscita, come invece succede, e Manuel Gonzalez viene escluso dalla gara! Un regalo enorme per Izan Guevara, che quindi ha l'occasione d'oro per annullare il match point (già chiaramente archiviato) del rivale Intact GP, forse prendersi la testa della classifica generale Moto2 e quindi puntare a Valencia come nuovo maggior candidato per l'iride della classe intermedia. Sarebbe un incredibile capovolgimento di fronte!

L'incidente con bandiera rossa

Il rapido ritorno al box, ma inutile...

Colpo di scena in Moto2 a Portimao

"È stato davvero sfortunato, ma non è ancora finita" è il commento laconico e amareggiato di Thomas Luthi riguardo l'incidente di Manuel Gonzalez. I protagonisti del botto in questione sono appunto lo spagnolo di Intact GP, più Filip Salac, Zonta van den Goorbergh e Ayumu Sasaki, tutti giù alla curva 3. I quattro sono praticamente in pista, bandiera rossa immediata e tutto fermo per permettere ai piloti (tutti incolumi) di levarsi dal tracciato, oltre ai commissari di togliere moto e detriti. Maggiore attenzione inevitabilmente per Gonzalez, che ha il titolo Moto2 in ballo: lo spagnolo corre al box, vola al motorhome e pensa solo a cambiarsi la tuta, per essere pronto una volta sistemata la moto. Gli uomini Intact GP intanto stanno facendo le corse per riportare la KALEX #18 al box, ma ecco che qui si gioca tutto: la procedura non è corretta, gli addetti della Direzione Gara sono in allerta davanti al box e tocca avvisare Jurgen Lingg, Team Principal e Direttore Generale di Intact GP, che Manuel Gonzalez non può più prendere parte al Gran Premio. Le facce di estrema incredulità e delusione dicono più di mille altre parole...