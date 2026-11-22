In MotoGP per Marc Marquez è solo questione di arrivare in fondo senza danni, mentre in Moto2 infuria la battaglia. La categoria di mezzo è l'unica con il titolo iridato veramente in bilico e un confronto fra spagnoli che a Portimao fara scintille.

Manu González arriva al GP del Portogallo con 13,5 punti di margine su Izan Guevara e con un obiettivo dichiarato: chiudere il Mondiale Moto2 il prima possibile. Portarsi il titolo ancora aperto fino all'ultima sessione, ha spiegato in un'intervista a Motosan alla vigilia del weekend, significherebbe convivere con una pressione enorme. Ed è proprio per evitarla che punta a sistemare la pratica subito, senza però perdere di vista il rivale.

Il pericolo, del resto, è concreto. Il maiorchino Guevara si presenta in Portogallo con l'intenzione di disputare un fine settimana all'attacco, consapevole che a Portimao il campionato può già trovare il suo padrone. In qualifica il pilota Pramac è partito in contropiede e sullo schieramento sarà in vantaggio nei confronti del leader ( qui la situazione

La trasferta asiatica e il recupero di Guevara

Il margine attuale è frutto di una gestione attenta dopo settimane complicate. Durante la tripletta asiatica Guevara ha rosicchiato parecchi punti, ma González rivendica la bontà del lavoro fatto: "Abbiamo fatto esattamente quello che dovevamo fare". Lo spagnolo ricorda che in quasi tutte le gare ha chiuso una posizione alle spalle del rivale, con l'eccezione del Qatar, dove è riuscito a stargli davanti.

Per González la chiave sta nella natura stessa di quelle trasferte, dove ogni circuito, ogni asfalto e ogni condizione cambiano le carte in tavola. "Un giorno ti senti bene, il giorno dopo fa più caldo o c'è più gomma e cambia tutto. In Moto2 ogni cosa si fa sentire molto", ha raccontato. Il ritorno in Europa, su piste dove secondo lui le situazioni sono più ordinate, più sotto controllo e con meno sorprese, potrebbe quindi giocare a suo favore.

Lo zero di Motegi

Il momento più duro resta il Giappone, dove González è rimasto a secco su una pista in cui avrebbe potuto lottare per il podio e restare vicino a Guevara. Quando si corre per un titolo ogni punto pesa e un pilota non vuole commettere nemmeno un errore, ha ammesso. Proprio per questo distingue nettamente quanto accaduto da una caduta: "Ovviamente, se fosse stata una caduta mia, mi sentirei molto peggio perché, chiaramente, sarebbe stato un errore". Il problema, ha spiegato, era tecnico: "Non è stato un errore di nessuno, ma un colpo di sfortuna: un pezzo difettoso nella frizione che è stato sostituito".

Su una stagione da 22 gare, secondo il pilota IntactGP, un inconveniente può capitare a chiunque, come è successo a Guevara con il cambio in Qatar. La risposta, dopo Motegi, è arrivata subito: alla gara successiva, in Indonesia, González è tornato sul podio. Ora la priorità è una sola: trasformare in Portogallo quei 13,5 punti nel titolo mondiale.