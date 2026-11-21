Peter Hickman non si è limitato a vincere il Macau Motorcycle Grand Prix: ha riscritto la storia del Guia Circuit. Il britannico del team Zeeco BMW by 8TEN Racing ha dominato la gara dopo la ripartenza, ha conquistato il quinto successo in carriera a Macau e, senza alcun bisogno di forzare, ha strappato il record sul giro che Stuart Easton deteneva da 16 anni. Una giornata perfetta per lui, iniziata però con un brivido al primo giro.

Trummer contro le barriere, gara interrotta

Julian Trummer era la sorpresa delle qualifiche. L'austriaco del team RSV Motorsport, 35 anni, scattava dalla terza casella con la sua BMW e poteva legittimamente puntare al podio. Nel tentativo di non perdere contatto con Hickman e con l'altro britannico Rob Hodson (SMT Racing), ha però perso la traiettoria ideale ed è scivolato, finendo contro i guardrail non protetti che delimitano il tracciato cittadino.

La direzione gara ha esposto subito la bandiera rossa per permettere i soccorsi in sicurezza. La notizia più importante è arrivata poco dopo: Trummer è salito sull'ambulanza con le proprie gambe. Recuperato il pilota e rimossa la moto con una gru, la corsa è ripartita su una distanza ridotta da dodici a undici giri dei 6,12 chilometri del circuito di Guia.

Hickman in fuga

Dal restart in poi non c'è stata storia. Hickman ha preso il comando e ha costruito un margine enorme sul gruppo, girando in totale solitudine. Proprio quando nessuno poteva più impensierirlo, al settimo passaggio ha fermato il cronometro su 2:22.697, abbattendo il vecchio primato di Easton. Per il pilota BMW è un altro record sul giro da aggiungere a quelli già conquistati al North West 200, al Tourist Trophy e all'Ulster Grand Prix: il Guia Circuit si unisce così alla collezione.

Simpson, il colpo di Penzkofer

Alle spalle del vincitore è arrivata la vera sorpresa della giornata. Marcus Simpson, pilota dell'Isola di Man in forza alla squadra del tedesco Rico Penzkofer, è partito dalla settima posizione, ha trovato subito il ritmo giusto e, dopo un breve duello con Paul Jordan (Jackson Racing), si è preso il secondo posto, difeso senza patemi fino al traguardo.

Bottalico sfiora il podio

Maurizio Bottalico ha affrontato per il secondo anno consecutivo le insidie del Guia Circuit, dove si gareggia a velocità altissime fra i guard rail. Scattato con prudenza, settimo al primo passaggio, lo specialista nazionale delle road race è risalito fino alla quarta posizione. Si tratta di un passo avanti rispetto al quinto firmato nel 2025: anche su questo tracciato fuori dall'ordinario anche per l'ambito delle corse di strada Bottalico ha dimostrato di saperci fare. E poi, l'importante, è ricordarsi che il Macau GP è sostanzialmente una gara show, quindi la priorità è tornare a casa tutto intero: missione compiuta!

Il bilancio di Macau 2026 parla soprattutto di Hickman, che con cinque vittorie e il nuovo record sul giro alza ulteriormente l'asticella per chi vorrà sfidarlo sul Guia Circuit. L'attenzione ora si sposta sulle condizioni di Trummer, uscito sulle proprie gambe da una caduta che aveva fatto temere il peggio.